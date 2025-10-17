Με τον Κώστα Σλούκα πραγματικό μαέστρο, τον Τσέντι Όσμαν να κυριαρχεί στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν... σίφουνας από την Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας την Αναντολού Εφές με 95-81 για το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague!

Δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά ο Κέντρικ Ναν; Έπαιζε ο Παναθηναϊκός σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που προέρχονταν από νίκη στο ΣΕΦ; So what;

Οι «πράσινοι» έμελλε να πραγματοποιήσουν (και τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων) την καλύτερή τους εμφάνιση τη φετινή σεζόν και να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη με ένα τεράστιο «διπλό» απέναντι στην φορμαρισμένη (όπως φαινόταν) Αναντολού Εφές!

Ο Κώστας Σλούκας κρατούσε την μπαγκέτα της οργάνωσης έχοντας 7 πόντους και 12 ασίστ (σ.σ. μία λιγότερη από το προσωπικό του ρεκόρ καριέρας στην Euroleague), ο Τσέντι Όσμαν ήταν ασταμάτητος επιθετικά (29π., 3/4διπ., 6/10τρ., 5/6β., 5ριμπ.), ο Γιούρτσεβεν έκανε τρομερή δουλειά στην επίθεση στο α' ημίχρονο ενώ πολύ καλή απόδοση είχαν οι Γκραντ (11π.) και Χολμς (10π.)

Βέβαια το ματς στιγματίστηκε από τον (όπως φαίνεται) σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στην 2η περίοδο του αγώνα.

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα οι δύο ομάδες δεν είχαν... εστιάσει ιδιαίτερα στις άμυνές τους, παρουσιάζοντας πολλά κενά, ειδικά στην ευκολία με την οποία σκόραραν από το ζωγραφιστό. Γι' αυτό άλλωστε έγιναν αλλαγές οι Παπαγιάννης (4π.) από την Εφές και Γιούρτσεβεν (6π.) από Παναθηναϊκό. Αποτέλεσμα; Να «δέσει» ο Χολμς την άμυνα των «πρασίνων» και το 17-12 της Εφές στο 6' να μετατραπεί σε 18-19 υπέρ της ελληνικής ομάδα με επιμέρους 7-1. Και όλα αυτά με τον Ναν... αρνητικό έχοντας υποπέσει σε 4 λάθη!

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-22 υπέρ του Παναθηναϊκού, έχοντας πάρει πράγματα στην επίθεση από τον Όσμαν (7π.) και συνολικά την ελληνική ομάδα να μετρούσε 8/15 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 8 ασίστ για 4 λάθη, την ώρα που η Έφες είχε 6/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές και 7 τελικές πάσες για 2 λάθη.

Στην 2η περίοδο ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές και έχοντας μαέστρο τον Κώστα Σλούκα (7ασ.) ο οποίος «δημιουργούσε» συνέχεια καταστάσεις για τους συμπαίκτες του η διαφορά έφτασε και στο +8 (32-40) τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σ' εκείνο το σημείο όλο το γήπεδο «πάγωσε» από τον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη ο οποίος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο ρυθμός των «πρασίνων» έπεσε και η Εφές το εκμεταλλεύτηκε με αποτέλεσμα να μειώσει σε 42-43 με τη λήξη του α' μέρους.

Αν μη τι άλλο η διαφορά θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη υπέρ της ελληνικής ομάδας βάσει της εικόνα του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να είχε 15 ασίστ στο ημίχρονο για 6 λάθη. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και ήταν άκρως αποτελεσματικός στην επίθεση (15π., 6/7διπ., 3/3β., 4ριμπ., 2ασ.) ενώ σε καλή βραδιά ήταν και ο έτερος Τούρκος, Τσέντι Όσμαν (10π., 3/4 δίπ., 1/4τρ., 1/1β., 2ασ., 2κλ.)

Ο Παναθηναϊκός είχε κρατήσει το καλύτερο για την 3η περίοδο! Μετά το 49-51 που είχε πλησιάσει η Έφες, οι παίκτες του Άταμαν και δη ο Κώστας Σλούκας έκρυψαν (στην κυριολεξία) την μπάλα και με επιμερους 18-3 έως το τέλος του δεκαλέπτου εκτόξευσαν την διαφορά στο +17 (52-69)! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μετρούσε έως τότε ήδη 12 ασίστ (σ.σ. μία λιγότερη από το προσωπικό ρεκόρ), ο Τσέντι Όσμαν (18π.) ήταν πραγματική απειλή για το καλάθι της Εφές, ενώ ο Ρισόν Χολμς μετέτρεπε σε... ασίστ όλες τις πάσες του Σλούκα!

Η διαφορά έφτασε και στο +21 λίγο μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου (74-53) αλλά η Εφές δεν τα... παράτησε. Έτρεξε σερί 9-0 έχοντας εκμεταλλευτεί την... χαλάρωση που έδειξαν οι «πράσινοι» από εκείνο το σημείο και μετά, με αποτέλεσμα να μειώσει στους 12 πόντους (61-73) στο 33'. Όμως το «τριφύλλι» έδειξε αντίδραση παρά το γεγονός ότι ήταν στον πάγκο ο Σλούκας για τις απαραίτητες ανάσες παίρνοντας εκ νέου διαφορά 17 πόντων (64-81 στο 35').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε -επιτέλους- άμυνα! Ο Παναθηναϊκός ήταν αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ έχοντας το εντυπωσιακό στατιστικό των 27 ασίστ για μόλις 11 λάθη.

έπαιξε -επιτέλους- άμυνα! Ο Παναθηναϊκός ήταν αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ έχοντας το εντυπωσιακό στατιστικό των 27 ασίστ για μόλις 11 λάθη. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τσέντι Όσμαν ο οποίος με 29 πόντους (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές) και 5 ριμπάουντ.

Τσέντι Όσμαν ο οποίος με 29 πόντους (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές) και 5 ριμπάουντ. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κώστας Σλούκας! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν χάρμα ιδέσθαι, πραγματικό... κομπιούτερ στο παρκέ, έχοντας 12 τελικές πάσες!

Κώστας Σλούκας! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν χάρμα ιδέσθαι, πραγματικό... κομπιούτερ στο παρκέ, έχοντας 12 τελικές πάσες! ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κορντινιέ ο οποίος είχε 2/6 σουτ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Κορντινιέ ο οποίος είχε 2/6 σουτ σε 28 λεπτά συμμετοχής. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Σέιν Λάρκιν έδειξε και πάλι την ποιότητά του έχοντας 18 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

ο Σέιν Λάρκιν έδειξε και πάλι την ποιότητά του έχοντας 18 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το εξαιρετικό passing game του Παναθηναϊκού και την υπομονή που έδειξε στην επίθεση ακόμα και όταν η Εφές προσπαθούσε να επιστρέψει στο ματς.

το εξαιρετικό passing game του Παναθηναϊκού και την υπομονή που έδειξε στην επίθεση ακόμα και όταν η Εφές προσπαθούσε να επιστρέψει στο ματς. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… ο σοκαριστικός τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη ο οποίος αποχώρησε δακρυσμένος πάνω σε φορείο.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head Coach: Igor Kokoskov MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 S. Larkin * 30:10 18 6/10 60.0% 3/5 60.0% 3/5 60.0% 3/3 100.0% 2 2 4 5 1 3 0 0 21 18 1 R. Beaubois 06:05 3 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 S. Hazer 01:45 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 3 J. Loyd 25:49 13 3/7 42.9% 2/4 50.0% 1/3 33.3% 6/7 85.7% 1 1 2 0 7 0 0 0 13 13 8 N. Weiler-Babb * 30:51 5 2/8 25.0% 1/1 100.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 4 5 5 5 1 3 0 15 5 9 G. Papagiannis * 08:01 4 2/5 40.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 5 4 10 I. Cordinier * 27:52 5 2/8 25.0% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 1 1 2 5 1 1 0 0 5 11 R. Smits 18:43 7 2/7 28.6% 1/4 25.0% 1/3 33.3% 2/4 50.0% 2 3 5 0 6 1 1 0 3 7 15 P. Dozier 19:55 15 6/9 66.7% 3/6 50.0% 3/4 75.0% 0/2 0.0% 2 0 2 2 6 3 0 0 10 15 21 C. Swider 11:50 3 1/4 25.0% 0/1 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 -1 3 24 E. Osmani * 02:32 4 3/3 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 6 4 88 K. Jones 16:27 4 2/4 50.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 4 6 0 1 0 0 2 11 4 TOTAL 200:00 81 28/61 45.9% 17/37 45.9% 11/24 45.8% 14/20 70.0% 10 19 29 15 17 9 5 3 84