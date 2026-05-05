Χέιζ-Ντέιβις: Το ταξίδι του στην Ιορδανία, μέσα από τα δικά του μάτια και ο απολογισμός
Μετά το νέο ταξίδι «αστραπή» που πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην Ιορδανία, ο παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε τον απολογισμό του.
Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «πρασίνων», ο οποίος πριν λίγες μέρες χάρισε τη νίκη στην ομάδα του επί της Βαλένθια, με φοβερό buzzer-beater, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, όπου φαίνονται οι δραστηριότητες που έκανε στην Ιορδανία, ενώ έγραψε και τον απολογισμό του.
Αναλυτικά:
«38121 βήματα
438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύχθηκαν
97 φορές ρωτήθηκε "γιατί μπορείς να διαβάζεις αραβικά;"
9 ώρες οδήγησης
6 κομμάτια Tamriyeh
1 νέο ρολόι
1 Νέο Θαύμα του Κόσμου Κόστος:
Θα προτιμούσα να μην κοιτάξω, αλλά είμαι χαρούμενος»
38,121 steps— Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 4, 2026
438 ankle sprains avoided
97 times asked "why can you read Arabic?"
9 hours of driving
6 pieces of Tamriyeh
1 new watch
1 New Wonder of the World
Cost: I'd rather not look, but I'm happy pic.twitter.com/VA7DOCWmPx
