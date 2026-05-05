Χέιζ-Ντέιβις: Το ταξίδι του στην Ιορδανία, μέσα από τα δικά του μάτια και ο απολογισμός

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, δημοσίευσε το ταξίδι του στην Ιορδανία, μέσα από τα δικά του μάτια, ενώ μάλιστα έγραψε και τον απολογισμό.

Μετά το νέο ταξίδι «αστραπή» που πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην Ιορδανία, ο παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε τον απολογισμό του.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «πρασίνων», ο οποίος πριν λίγες μέρες χάρισε τη νίκη στην ομάδα του επί της Βαλένθια, με φοβερό buzzer-beater, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, όπου φαίνονται οι δραστηριότητες που έκανε στην Ιορδανία, ενώ έγραψε και τον απολογισμό του.

Αναλυτικά:

«38121 βήματα

438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύχθηκαν

 

97 φορές ρωτήθηκε "γιατί μπορείς να διαβάζεις αραβικά;"

9 ώρες οδήγησης

6 κομμάτια Tamriyeh

1 νέο ρολόι

1 Νέο Θαύμα του Κόσμου Κόστος:

Θα προτιμούσα να μην κοιτάξω, αλλά είμαι χαρούμενος»

@Photo credits: eurokinissi
     

