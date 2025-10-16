Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 83-78: Πετρούσεφ και Μπέικον έκαναν τη δουλειά για το 2/2 στην διαβολοβδομάδα!

Γιώργος Κούβαρης
Μετά το επιβλητικό πέρασμα από την Κωνσταντινούπολη, η Ντουμπάι έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» καθώς επικράτησε και της Μπαρτσελόνα εντός έδρας με 83-78.

Στο 3-2 έφτασε η ομάδα του Ντουμπάι μετά και την 5η αγωνιστική της Euroleague, αφήνοντας πίσω της τις ήττες που είχαν προηγηθεί σε ΣΕΦ και Πριγκιπάτο.

Όπως αποδείχθηκε, η εκκωφαντική νίκη επί της Φενέρ ήταν αρκετή για να γυρίσει την διακόπτη στη...νεοφώτιστη ομάδα της διοργάνωσης ώστε να...πάρει για τα καλά μπροστά και να φτάσει σε μια ακόμα σημαντική νίκη, αυτήν την φορά με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα εντός έδρας.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά έχοντας 23 πόντους με 5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές και 7 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν ο Ντουέιν Μπέικον με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όπως επίσης ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με άλλους 11 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο η Ντουμπάι έβαλε και... φρένο στην Μπαρτσελόνα καθώς προέρχονταν από τρεις σερί νίκες μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τη Χάποελ.

 

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Η Ντουμπάι ήταν επιβλητική στο ξεκίνημα του αγώνα καθώς μπήκε πολύ δυναμικά στο παρκέ, αιφνιδιάζοντας την Μπαρτσελόνα. Αρχικά προηγήθηκε με 18-5, δείγμα και από το πόσο... φουριόζα είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +9 για την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια, η οποία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην δεύτερη περίοδο και με επιμέρους 19-6 βρέθηκε να προηγείται με 30-34 έχοντας αλλάξει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε στο 33-34 μετατρέποντας το παιχνίδι σε πραγματικό ντέρμπι.

Κάτι που φάνηκε και μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ. Οι Πετρούσεφ και Μπέικον από τη μία και οι Μπριθουέλα και Σενγκέλια από την άλλη είχαν πρωταγωνιστήσει στο εν λόγω παιχνίδι και κρατούσαν τις δύο ομάδες σε απόσταση μίας κατοχής (58-56) έως και το τέλος της 3ης περιόδου. Όμως μετά το 33' (63-63) η Ντουμπάι είχε καλύτερες επιλογές σε άμυνα και επίθεση και με σερί 10-0 πήρε διαφορά 10 πόντων (73-63 στο 37') και ουσιαστικά «καθάρισε» με την υπόθεση της νίκης.

  • ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78.
  • Ο MVP: Εξαιρετικοί οι Πετρούσεφ (23π., 8ριμπ.) και Μπέικον (20π., 5ριμπ., 4ασ.) για λογαριασμό της Ντουμπάι.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ξεχώρισαν οι Σενγκέλια (19π.) και Μπριθουέλα (19π.) αλλά δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν την Μπαρτσελόνα στο «διπλό».
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι πολλές βολές και για τις δύο ομάδες, καθώς η Ντουμπάι είχε 22/28 και η Μπαρτσελόνα (που ήταν πιο άστοχη) 16/24.
Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2N. Dangubic28:56208/1080.0%0/40.0%4/757.1%0664810020
3D. Bacon *09:5821/1100.0%0/10.0%0/00.0%000120002
5A. Abass30:0560/00.0%1/333.3%3/650.0%022394106
7K. Prepelic *23:49111/425.0%2/728.6%3/3100.0%246151017
8D. Bertans14:5500/10.0%0/20.0%0/00.0%10101201-4
10J. Anderson25:55104/850.0%0/20.0%2/2100.0%211131400221
17M. Kabengele *06:2800/00.0%0/00.0%0/00.0%011010000
22T. Armstrong32:07111/333.3%2/366.7%3/3100.0%1236542015
25M. Wright IV *23:11235/955.6%2/366.7%7/7100.0%4480700128
30F. Petrusev *00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
33D. Andjusic04:3600/10.0%0/00.0%0/00.0%134020001
34K. Kamenjas00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
TOTAL200:008320/3754.1%7/2528.0%22/2878.6%1234461622123598
FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: Joan PenarroyaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0K. Punter *21:4920/40.0%0/20.0%2/2100.0%00013200-52
2J. Marcos18:1160/10.0%2/450.0%0/00.0%01152020116
3M. Cale21:1800/00.0%0/20.0%0/00.0%0331300010
5M. Norris03:2521/1100.0%0/00.0%0/00.0%1010000032
6J. Vesely15:1691/425.0%0/00.0%7/887.5%11236210119
8D. Brizuela19:58193/560.0%4/944.4%1/250.0%055151001519
13T. Satoransky *20:0230/20.0%1/250.0%0/00.0%1124110133
14W. Hernangomez12:3621/812.5%0/00.0%0/00.0%22405001-32
21W. Clyburn *18:4273/560.0%0/30.0%1/520.0%2130611037
23T. Shengelia *25:02196/1154.5%1/250.0%4/580.0%033180011619
41S. Keita *04:2621/1100.0%0/00.0%0/00.0%1120110022
44J. Parra19:1570/10.0%2/366.7%1/250.0%26825010147
TOTAL200:007816/4337.2%10/2737.0%16/2466.7%132639182395275
@Photo credits: Euroleague
     

