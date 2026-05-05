Παναθηναϊκός: «Μια νύχτα γραμμένη με χρυσό»
Σαν σήμερα πριν 24 χρόνια ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για τρίτη φορά την κορυφή της Ευρώπης, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα νοσταλγικό βίντεο.
Συγκεκριμένα ήταν 5 Μαΐου του 2002, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπολόνια με 89-83 μέσα στο «σπίτι» της και στέφθηκε για τρίτη φορά στην ιστορία του, πρωταθλητής Ευρώπης.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ενός βίντεο στα social media, δημοσίευσε μερικές φάσεις από το ματς, που αναφέρει: «Μια νύχτα γραμμένη με χρυσό. Το τρίτο ευρωπαϊκό μας».
Κίντερ Μπολόνια (Μεσίνα):Τζινόμπιλι 27, Μπετσίροβιτς 4, Γκρέιντζερ 10, Φρόζινι, Άντερσεν 3, Ριγκοντό 3,Γκρίφιθ 2, Σμόντις 23, Γιάριτς 11
Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Αλβέρτης 11, Καλαϊτζής, Ρότζερς 7, Μουλαομέροβιτς 6,Μποντιρόγκα 21, Μίντλετον 10, Κουτλουάι 22, Παπαδόπουλος 12, Σάντσεθ
𝐁𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐚, 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟎𝟐 🏆☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 5, 2026
A night written in gold - our third European crown! ⭐️#paobcaktor pic.twitter.com/93DKTiuwsF
