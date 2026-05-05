Παναθηναϊκός: «Μια νύχτα γραμμένη με χρυσό»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού της ιστορίας του.

Σαν σήμερα πριν 24 χρόνια ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για τρίτη φορά την κορυφή της Ευρώπης, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα νοσταλγικό βίντεο.

Συγκεκριμένα ήταν 5 Μαΐου του 2002, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπολόνια με 89-83 μέσα στο «σπίτι» της και στέφθηκε για τρίτη φορά στην ιστορία του, πρωταθλητής Ευρώπης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ενός βίντεο στα social media, δημοσίευσε μερικές φάσεις από το ματς, που αναφέρει: «Μια νύχτα γραμμένη με χρυσό. Το τρίτο ευρωπαϊκό μας».

Κίντερ Μπολόνια (Μεσίνα):Τζινόμπιλι 27, Μπετσίροβιτς 4, Γκρέιντζερ 10, Φρόζινι, Άντερσεν 3, Ριγκοντό 3,Γκρίφιθ 2, Σμόντις 23, Γιάριτς 11

 

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Αλβέρτης 11, Καλαϊτζής, Ρότζερς 7, Μουλαομέροβιτς 6,Μποντιρόγκα 21, Μίντλετον 10, Κουτλουάι 22, Παπαδόπουλος 12, Σάντσεθ

Δείτε το βίντεο:

@Photo credits: INTIME
     

