Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία, έχοντας επικρατήσει της Παρί με 89-88 για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague. Αγωνία για Οτούρου.

Σε μεγάλο ντέρμπι εξελίχθηκε το παιχνίδι στη Γαλλία για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague όπου η Παρί υποδέχθηκε τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ύστερα από ένα εντυπωσιακό φινάλε, οι φιλοξενούμενοι άντεξαν περισσότερο στο «θρίλερ» και πανηγύρισαν τη νίκη με 89-88.

Με αυτόν τον τρόπο η ισραηλινή ομάδα ανέβηκε στο 4-1 ενώ η γαλλική έπεσε 3-2.

Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες έδωσαν από νωρίς το δείγμα για τη συνέχεια του αγώνα, προσφέροντας από τα πρώτα λεπτά ένα παιχνίδι όπου καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας και το πρώτο δεκάλεπτο να λήγει 26-25 υπέρ της Χάποελ.

Στη συνέχεια, ο αγώνας συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό. Το ντέρμπι συνεχίστηκε και οι δύο πλευρές πήγαν στα απδυτήρια με το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη να έχει το προβάδισμα με 45-44.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Καθώς το ματς πήγαινε προς το τέλος του, το ντέρμπι γινόταν «θρίλερ», με τους γηπεδούχους να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το 70-66 υπέρ τους.

Εκεί όσοι είδαν τον αγώνα απόλαυσαν ένα μεγάλο «θρίλερ» με συνεχόμενες εναλλαγές στο προβάδισμα στα τελευταία λεπτά. Ο Ουτούρου στα 1:37" πριν από τη λήξη τραυματίστηκε και έτσι έπρεπε να περάσει στον πάγκο. Ο Ιφί αν και ήταν τρομερός σε όλη τη διάρκεια, στην τελευταία επίθεση δεν πήρε σωστή επιλογή και έτσι η Χάποελ πανηγύρισε τη νίκη με 89-88.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-66, 88-89

MVP: Ο Νταν Οτούρου που όσο πρόλαβε να παίξει είχε από 18 πόντους με 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Ναντίρ Ιφί που παρά τη χαμένη επίθεση στη λήξη, είχε 23 πόντους με 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 8/31 τρίποντα της Παρί.

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Francesco Tabellini MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 N. Hifi * 25:27 23 8/23 34.8% 5/14 35.7% 3/9 33.3% 4/4 100.0% 0 3 3 5 2 3 0 0 +13 13 4 L. Cavaliere 06:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 5 J. Robinson 16:22 13 3/9 33.3% 3/5 60.0% 0/4 0.0% 7/8 87.5% 0 2 2 3 2 1 2 0 +14 14 7 S. Herrera 15:40 3 1/6 16.7% 1/1 100.0% 0/5 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 0 3 0 0 0 -1 -1 13 A. Dokossi 14:02 6 3/3 100.0% 3/3 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 2 1 1 2 +10 10 15 M. Faye * 20:38 11 5/10 50.0% 5/10 50.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 5 5 10 1 3 2 0 0 +14 17 20 J. Morgan * 22:27 5 2/3 66.7% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 2 4 2 3 1 2 1 +9 11 21 I. Bako 05:17 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 +3 1 22 A. M'baye * 22:36 8 2/7 28.6% 0/3 0.0% 2/4 50.0% 2/2 100.0% 0 0 0 1 4 1 1 0 +5 3 24 Y. Ouattara 16:13 5 1/9 11.1% 0/6 0.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 +6 5 34 D. Hommes * 17:31 2 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 +17 1 35 D. Willis 17:24 12 3/6 50.0% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 5/6 83.3% 1 2 3 2 1 0 0 0 +3 14 Team/Coaches 2 2 4 TOTAL 200 88 28/77 36.4% 20/46 43.5% 8/31 25.8% 24/27 88.9% 16 25 41 17 24 11 6 5 88