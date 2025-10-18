Παρί - Χάποελ 88-89: Πήρε το «θρίλερ» η ομάδα του Ιτούδη

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία, έχοντας επικρατήσει της Παρί με 89-88 για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague. Αγωνία για Οτούρου.

Σε μεγάλο ντέρμπι εξελίχθηκε το παιχνίδι στη Γαλλία για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague όπου η Παρί υποδέχθηκε τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ύστερα από ένα εντυπωσιακό φινάλε, οι φιλοξενούμενοι άντεξαν περισσότερο στο «θρίλερ» και πανηγύρισαν τη νίκη με 89-88.

Με αυτόν τον τρόπο η ισραηλινή ομάδα ανέβηκε στο 4-1 ενώ η γαλλική έπεσε 3-2.

Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες έδωσαν από νωρίς το δείγμα για τη συνέχεια του αγώνα, προσφέροντας από τα πρώτα λεπτά ένα παιχνίδι όπου καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας και το πρώτο δεκάλεπτο να λήγει 26-25 υπέρ της Χάποελ.

Στη συνέχεια, ο αγώνας συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό. Το ντέρμπι συνεχίστηκε και οι δύο πλευρές πήγαν στα απδυτήρια με το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη να έχει το προβάδισμα με 45-44.

 

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Καθώς το ματς πήγαινε προς το τέλος του, το ντέρμπι γινόταν «θρίλερ», με τους γηπεδούχους να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το 70-66 υπέρ τους.

Εκεί όσοι είδαν τον αγώνα απόλαυσαν ένα μεγάλο «θρίλερ» με συνεχόμενες εναλλαγές στο προβάδισμα στα τελευταία λεπτά. Ο Ουτούρου στα 1:37" πριν από τη λήξη τραυματίστηκε και έτσι έπρεπε να περάσει στον πάγκο. Ο Ιφί αν και ήταν τρομερός σε όλη τη διάρκεια, στην τελευταία επίθεση δεν πήρε σωστή επιλογή και έτσι η Χάποελ πανηγύρισε τη νίκη με 89-88.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-66, 88-89

MVP: Ο Νταν Οτούρου που όσο πρόλαβε να παίξει είχε από 18 πόντους με 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Ναντίρ Ιφί που παρά τη χαμένη επίθεση στη λήξη, είχε 23 πόντους με 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 8/31 τρίποντα της Παρί.

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2N. Hifi *25:27238/2334.8%5/1435.7%3/933.3%4/4100.0%03352300+1313
4L. Cavaliere06:2300/00%0/00%0/00%0/00%0110000102
5J. Robinson16:22133/933.3%3/560.0%0/40.0%7/887.5%02232120+1414
7S. Herrera15:4031/616.7%1/1100.0%0/50.0%1/250.0%12303000-1-1
13A. Dokossi14:0263/3100.0%3/3100.0%0/00.0%0/00.0%21302112+1010
15M. Faye *20:38115/1050.0%5/1050.0%0/00.0%1/1100.0%551013200+1417
20J. Morgan *22:2752/366.7%1/1100.0%1/250.0%0/00.0%22423121+911
21I. Bako05:1700/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00000001+31
22A. M'baye *22:3682/728.6%0/30.0%2/450.0%2/2100.0%00014110+53
24Y. Ouattara16:1351/911.1%0/60.0%1/333.3%2/2100.0%02231000+65
34D. Hommes *17:3121/333.3%1/250.0%0/10.0%0/00.0%00012001+171
35D. Willis17:24123/650.0%2/366.7%1/333.3%5/683.3%12321000+314
Team/Coaches224
TOTAL2008828/7736.4%20/4643.5%8/3125.8%24/2788.9%1625411724116588

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Dimitris ItoudisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0J. Motley09:50114/757.1%3/560.0%1/250.0%2/2100.0%12312200+1111
1C. Jones *18:1841/333.3%0/00.0%1/333.3%1/1100.0%01121130+66
2A. Blakeney20:14113/933.3%0/30.0%3/650.0%2/2100.0%03331000+911
3E. Bryant *19:50103/650.0%1/425.0%2/2100.0%2/2100.0%05533200+1313
9G. Palatin00:3200/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
11T. Ennis14:2070/40.0%0/30.0%0/10.0%7/887.5%02254210+66
17C. Malcolm24:1783/837.5%1/425.0%2/450.0%0/00.0%13401100+126
21T. Odiase00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
22V. Micic *19:19123/837.5%1/250.0%2/633.3%4/4100.0%01123200+87
24I. Wainright *19:1821/616.7%1/1100.0%0/50.0%0/00.0%21313000-2-1
25D. Oturu *29:42186/966.7%6/966.7%0/00.0%6/875.0%54913102+2925
41T. Ginat14:2562/450.0%1/1100.0%1/333.3%1/250.0%06611000+710
Team/Coaches347
TOTAL2008926/6440.6%14/3243.8%12/3237.5%25/2986.2%12324420251465104

@Photo credits: @euroleague
     

