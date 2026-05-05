Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta) στο «Telekom Center Athens», για το Game 3 των play-offs, με τη EuroLeague να κάνει γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα τον τρίτο κρίσιμο αγώνα των «πρασίνων» κόντρα στους Ισπανούς, ορίστηκαν να διευθύνουν οι:
Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός προηγείται στη σειρά με 2-0 και απέχει μόλις μία νίκη, από το να βρεθεί στο Final-Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του (22-24/05).
