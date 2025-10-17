Ο Παπαγιάννης διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο!

O Γιώργος Παπαγιάννης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αμέσως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη στα μισά της δεύτερης περιόδου σόκαρε άπαντες, με τον Έλληνα σέντερ να αποχωρεί δακρυσμένος πάνω σε φορείο, δεχόμενος τα χειροκροτήματα στο Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης.

Ο Παπαγιάννης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με κάρφωμα ένα alley-oop, με αποτέλεσμα να πέσει με πολύ άσχημο τρόπο στο παρκέ και να τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο. Αμέσως έσπευσαν κοντά του οι παίκτες της Αναντολού Εφές και του Παναθηναϊκού για να τον εμψυχώσουν.

Τελικά, ο Έλληνας ψηλός διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.