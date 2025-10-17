Ο Παπαγιάννης διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο!

Παπαγιάννης: Διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο!
Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη στα μισά της δεύτερης περιόδου σόκαρε άπαντες, με τον Έλληνα σέντερ να αποχωρεί δακρυσμένος πάνω σε φορείο, δεχόμενος τα χειροκροτήματα στο Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης.
Ο Παπαγιάννης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με κάρφωμα ένα alley-oop, με αποτέλεσμα να πέσει με πολύ άσχημο τρόπο στο παρκέ και να τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο. Αμέσως έσπευσαν κοντά του οι παίκτες της Αναντολού Εφές και του Παναθηναϊκού για να τον εμψυχώσουν.
Τελικά, ο Έλληνας ψηλός διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.
💔 Scary moment tonight…— SKWEEK (@skweektv) October 17, 2025
Georgios Papagiannis had to leave the court on a stretcher after suffering a knee injury.
He was helped off, in tears, as the crowd showed their support.
Stay strong, Georgios 🙏
We’re all with you ❤️🩹 pic.twitter.com/VbGnTV13cl
