Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και με επιμέρους 4-18, έχοντας μπροστάρη τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και με ήρωα τον Σάσα Βεζένκοβ πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Μακάμπι με 95-94. Σπουδαία εμφάνιση και από Τάισον Γουόρντ, Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Το λες και απίστευτο αυτό που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι. Οι Πειραιώτες έχαναν με 84-71 στο 33' και με 93-81 στο 36', αλλά κατάφεραν να φύγουν νικητές από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 95-94 της Μακάμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» με επιμέρους 4-18 πήραν μία τεράστια νίκη, βρίσκοντας παράλληλα αποθέματα ενέργειας για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ισραηλινών, την ώρα που ο Ντάουτιν Τζούνιορ είχε βρει το χέρι του.

Ο Σάσα Βεζένκοβ τους πέντε τελευταίους και καθοριστικούς πόντους, αλλά απίστευτη η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ (4 επιθετικά). Σπουδαίος ο Τάισον Γουόρντ με 6 πόντους, 8 ασίστ και πολύ σωστές αποφάσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο τέλος με 18 πόντους και 5 ασίστ. Χαμένο σουτ νίκης για τη Μακάμπι από τον Λόνι Γουόκερ.

Ο αγώνας: Μακάμπι - Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκάθαρη στόχευση να περάσει την μπάλα στον Μιλουτίνοφ, όσο είχε τον Σόρκιν αντίπαλο, αλλά τα λάθη του Ντόρσεϊ και η πολύ κακή αμυντική λειτουργία στο ξεκίνημα, τον έφερε γρήγορα να κυνηγάει διαφορά οκτώ πόντων (14-6, 6'). Δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ άλλαξαν άρδην τον ρυθμό της αναμέτρησης, με τον Παπανικολάου να μπαίνει στην εξίσωση λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου για να μειώσει σε 24-22.

Η κούραση, όμως, του Ντόρσεϊ και τα φάουλ του Νιλικίνα που οδήγησαν ξανά σε λάθη τον Ολυμπιακό. Ο οποίος μετά από 15 λεπτά είχε 6 ασίστ για 9 λάθη, που έδωσαν το αγαπημένο τρανζίσιον στη Μακάμπι (35-28, 15'), αλλά ένα σερί 0-7 με τον Λι μπροστάρη, έφερε το ματς στην ισοπαλία. Η απάντηση ήταν άμεση, με 8-0 από τους γηπεδούχους (43-35, 18'), με τον Μιλουτίνοφ να παλεύει για κάθε επιθετικό ριμπάουντ και να έχει 11, την άμυνα του Ολυμπιακού να τον προδίδει (48-40, 20').

Με την επίδραση του Τάισον Γουόρντ, που βρήκε εκτός των άλλων και ένα σουτ από τη γωνία και δημιούργησε για τον Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο 50-50 (23') και προσπέρασε λίγο αργότερα με 5 σερί του Νιλικίνα (60-59, 27'), αλλά εμφάνισε ξανά τον κακό του εαυτό, με ένα λάθος επαναφοράς του Παπανικολάου να δίνει αιφνιδιασμό στο φινάλε της 3ης περιόδου (70-65, 30').

Σα να μην έφτανε αυτό, ο Ντάουτιν Τζούνιορ βρήκε ρυθμό με τρία απανωτά τρίποντα για το 76-67 (32'). Το δικό του κρεσέντο έβαλε τον Ολυμπιακό να κυνηγάει από το -12 (81-69, 33') και το παιχνίδι πλέον χάθηκε από τον έλεγχό του. Στη Μακάμπι έβγαιναν όλα, με τον Γουόρντ να παραμένει το τελευταίο οχυρό, έχοντας 8 ασίστ για να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνοφ. Ο Ντάουτιν Τζούνιορ όμως συνέχισε να εκτελεί (93-81, 36') και ο χρόνος τελείωνε επικίνδυνα, με τον Μιλουτίνοφ να παλεύει σε όλα τα ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός στην τελευταία του προσπάθεια μείωσε σε 93-87, 1'45'' πριν το τέλος, ξανά με τον Μιλουτίνοφ μπροστάρη. Ένα μεγάλο σουτ του Γουόρντ έφερε ξανά τους Πειραιώτες σε απόσταση σουτ και οι τρεις βολές του Βεζένκοβ μείωσαν σε 94-93, με 42.2'' για το φινάλε. Η Μακάμπι αστόχησε και ο Ντόρσεϊ βρήκε μία σπουδαία πάσα για τον Βεζένκοβ, που έδωσε το προβάδισμα με 94-95 στα 17'' πριν το τέλος. Καλάθι που αποδείχθηκε νικητήριο, αφού ο Λόνι Γουόκερ αστόχησε στην τελευταία επίθεση της Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κατάφερε να κάνει το τέλειο τελευταίο τετράλεπτο και να επιστρέψει από το 93-81 του 36ου λεπτού, με τον Μιλουτίνοφ να παίρνει όλα τα επιθετικά ριμπάουντ, τον Γουόρντ και τον Ντόρσεϊ να αποφασίζουν και τον Βεζένκοβ να δίνει τη χαριστική βολή!

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ με 23 πόντους. Ο πρώτος είχε και 10 ριμπάουντ με 2 ασίστ, ενώ ο δεύτερος 5 ριμπάουντ (4 επιθετικά).

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σπουδαίοι και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη), Τάισον Γουόρντ (6 πόντοι, 8 ασίστ, 2 ριμπάουντ).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κακός ο Ταμίρ Μπλατ με 1/5 τρίποντα, 3 ασίστ για 2 λάθη σε 16'36''

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Ντάουτιν Τζούνιορ με 24 πόντους και 6/7 τρίποντα, πήγε να το πάρει το ματς μόνος του.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα του Ολυμπιακού που δε σταμάτησε να παλεύει για την ανατροπή όταν έμοιαζε ανέφικτο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα 16 λάθη των Πειραιωτών, προϊόν και της κούρασης.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 1 J. Hoard * 36:50 12 5/12 41.7% 5/12 41.7% 0/0 0% 2/3 66.7% 6 4 10 2 1 0 1 0 17 17 2 J. Clark III 10:06 4 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 0/1 0% 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 3 M. Santos 16:39 7 3/4 75% 3/3 100% 0/1 0% 1/1 100% 0 2 2 0 5 3 0 0 2 2 8 L. Walker IV * 26:07 15 5/13 38.5% 4/8 50% 1/5 20% 4/7 57.1% 0 1 1 3 1 3 3 0 10 10 9 R. Sorkin * 17:19 12 5/8 62.5% 5/6 83.3% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 1 4 1 2 1 12 12 10 O. Brissett * 29:47 7 3/6 50% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 3 5 8 0 3 2 1 1 11 11 11 W. Rayman 02:08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 -1 12 J. DiBartolomeo 08:53 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 14 C. Omoruyi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 J. Dowtin Jr 23:06 24 8/9 88.9% 2/2 100% 6/7 85.7% 2/2 100% 0 1 1 1 2 0 1 0 27 27 22 T. Leaf 12:29 7 2/9 22.2% 2/6 33.3% 0/0 0% 3/3 100% 2 1 3 2 2 0 0 0 7 7 45 T. Blatt * 16:36 3 1/6 16.7% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 3 1 2 0 0 2 2 Team/Coaches 1 1 2 0 3 TOTAL 200 94 35/70 50.0% 25/43 58.1% 10/27 37.0% 14/19 73.7% 12 18 30 15 24 12 9 3 93