Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης 90-75: Τη διέλυσε!

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε και με 18 πόντους, επικρατώντας στο φινάλε της Ρεάλ με 90-75 για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας των πολλών προβλημάτων τραυματισμού, που πριν από μερικές ημέρες έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο για να συνεχίσει με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, πέτυχε τρίτη διαδοχική νίκη.

Εμφατικά μάλιστα, αφού διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι με εντυπωσιακή εμφάνιση και έτσι πήγε σε ρεκόρ 3-2. Με τους Μαδριλένους να έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ.

Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Το ρεσιτάλ του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έδωσε στον Ερυθρό Αστέρα ώθηση στο πρώτο ημίχρονο. Η Ρεάλ με το τρίποντο του Οκέκε έχτισε το πρώτο της προβάδισμα (9-16, 6') και έφτασε ως το +9 (13-22, 8'), αλλά ο Ερυθρός πλησίασε. Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ μείωσε σε 20-25, η Ρεάλ ξαναπήγε στο +10 αλλά τα διαδοχικά τρίποντα έφεραν τους Σέρβους στο +4 (43-39, 20').

 

Το κρεσέντο του Αστέρα συνεχίστηκε. Μίλερ ΜακΙντάιρ και Τσίμα Μονέκε βρήκαν ρυθμό, η Ρεάλ συνέχισε ισάριθμες ασίστ με λάθη (9') μετά από 30 λεπτά και με τον Καμπάτσο στον έναν πόντο, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Οι Σέρβοι μπήκαν με προβάδισμα 14 πόντων (67-53) στην τελευταία περίοδο και οι Μαδριλένοι δεν είχαν τρόπο να αντιδράσουν.

Τα τρίποντά τους συνέχισαν να βρίσκουν σίδερο και ο Μονέκε έγινε παράγοντας, για το 76-61 (35'). Με τον Ερυθρό μάλιστα να βρίσκει και τρανζίσιον για θέαμα σε εκείνο το σημείο. Ο ΜακΙντάιρ μοίραζε ασίστ, ο Κάλινιτς σκόραρε από την περίμετρο και το 83-65 (37') δεν είχε γυρισμό.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 67-53, 90-75

  • MVP: Ο συγκλονιστικός Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έκλεισε την αναμέτρηση με 18 πόντους (4/9 2π., 3/5 3π.), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ένα κλέψιμο και 2 λάθη σε 30'44''.
  • Ο καλύτερος των ηττημένων: Ο Τσούμα Οκέκε πάλεψε για τη Ρεάλ με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ.
  • Το στατιστικό που ξεχώρισε: Οι 13 ασίστ με 13 λάθη της Ρεάλ, που είχε 5/27 τρίποντα.
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Sasa ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0C. Miller-McIntyre *30:44187/1450%4/944.4%3/560%1/250%1788120322
2S. Miljenovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
5A. Nedeljkovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
7D. Davidovac14:5441/1100%0/00%1/1100%1/250%011100127
12N. Kalinic *28:00104/666.7%2/366.7%2/366.7%0/00%2575010220
15E. Izundu06:0263/3100%3/3100%0/00%0/00%112003142
20D. Motiejunas *16:5653/933%2/728.6%1/250%1/250%202011013
33J. Nwora *36:04188/1844%4/944.4%1/250%7/7100%1453041220
37S. Ojeleye21:30136/966%3/560%2/450%1/250%1340100114
44O. Radosic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
95C. Moneke *32:40156/1060%5/771.4%1/333.3%2/366.7%3471231418
99Y. Dos Santos13:1010/30%0/10%0/00%1/250%01111104-2
Team / Coaches12300
TOTAL2009033/6452%23/4452.3%10/2050%14/2070%12284019615423107
Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
Head Coach: Sergio ScarioloMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0T. Lyles *18:27114/1040%4/850.0%0/20%3/475%314122059
6A. Abalde *13:0673/3100%2/2100%1/1100%0/00%000111035
7F. Campazzo24:3510/60%0/30%0/30%1/250%134211023
8C. Okeke24:01166/875%4/580.0%2/366.7%2/2100%5383000125
11M. Hezonja26:13155/1729%4/666.7%1/911.1%4/850%033202048
12T. Maledon *19:2674/944%3/650.0%0/30%1/333.3%022320025
14G. Deck *11:0421/333%1/250.0%0/10%0/00%01100103-3
16U. Garuba10:1421/1100%1/1100%0/00%0/00%123002031
20B. Fernando07:4232/367%1/1100%0/00%1/250%101000023
22W. Tavares *20:0922/2100%1/250.0%0/00%0/00%123002240
23S. Llull14:1541/520%1/250.0%0/30%2/2100%101010032
24A. Feliz10:4852/633%1/425.0%1/250.0%0/00%033112014
Team / Coaches52700
TOTAL2007528/6940.6%23/4254.8%5/2718.5%14/2360.9%1822401381322569
@Photo credits: Twitter/@Real Madrid Baloncesto
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     