Ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε και με 18 πόντους, επικρατώντας στο φινάλε της Ρεάλ με 90-75 για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας των πολλών προβλημάτων τραυματισμού, που πριν από μερικές ημέρες έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο για να συνεχίσει με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, πέτυχε τρίτη διαδοχική νίκη.

Εμφατικά μάλιστα, αφού διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι με εντυπωσιακή εμφάνιση και έτσι πήγε σε ρεκόρ 3-2. Με τους Μαδριλένους να έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ.

Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Το ρεσιτάλ του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έδωσε στον Ερυθρό Αστέρα ώθηση στο πρώτο ημίχρονο. Η Ρεάλ με το τρίποντο του Οκέκε έχτισε το πρώτο της προβάδισμα (9-16, 6') και έφτασε ως το +9 (13-22, 8'), αλλά ο Ερυθρός πλησίασε. Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ μείωσε σε 20-25, η Ρεάλ ξαναπήγε στο +10 αλλά τα διαδοχικά τρίποντα έφεραν τους Σέρβους στο +4 (43-39, 20').

Το κρεσέντο του Αστέρα συνεχίστηκε. Μίλερ ΜακΙντάιρ και Τσίμα Μονέκε βρήκαν ρυθμό, η Ρεάλ συνέχισε ισάριθμες ασίστ με λάθη (9') μετά από 30 λεπτά και με τον Καμπάτσο στον έναν πόντο, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Οι Σέρβοι μπήκαν με προβάδισμα 14 πόντων (67-53) στην τελευταία περίοδο και οι Μαδριλένοι δεν είχαν τρόπο να αντιδράσουν.

Τα τρίποντά τους συνέχισαν να βρίσκουν σίδερο και ο Μονέκε έγινε παράγοντας, για το 76-61 (35'). Με τον Ερυθρό μάλιστα να βρίσκει και τρανζίσιον για θέαμα σε εκείνο το σημείο. Ο ΜακΙντάιρ μοίραζε ασίστ, ο Κάλινιτς σκόραρε από την περίμετρο και το 83-65 (37') δεν είχε γυρισμό.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 67-53, 90-75

MVP : Ο συγκλονιστικός Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έκλεισε την αναμέτρηση με 18 πόντους (4/9 2π., 3/5 3π.), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ένα κλέψιμο και 2 λάθη σε 30'44''.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Οι 13 ασίστ με 13 λάθη της Ρεάλ, που είχε 5/27 τρίποντα.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Sasa Obradovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 C. Miller-McIntyre * 30:44 18 7/14 50% 4/9 44.4% 3/5 60% 1/2 50% 1 7 8 8 1 2 0 3 22 2 S. Miljenovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 A. Nedeljkovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 D. Davidovac 14:54 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 1 2 7 12 N. Kalinic * 28:00 10 4/6 66.7% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 5 7 5 0 1 0 2 20 15 E. Izundu 06:02 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 3 1 4 2 20 D. Motiejunas * 16:56 5 3/9 33% 2/7 28.6% 1/2 50% 1/2 50% 2 0 2 0 1 1 0 1 3 33 J. Nwora * 36:04 18 8/18 44% 4/9 44.4% 1/2 50% 7/7 100% 1 4 5 3 0 4 1 2 20 37 S. Ojeleye 21:30 13 6/9 66% 3/5 60% 2/4 50% 1/2 50% 1 3 4 0 1 0 0 1 14 44 O. Radosic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 C. Moneke * 32:40 15 6/10 60% 5/7 71.4% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 3 4 7 1 2 3 1 4 18 99 Y. Dos Santos 13:10 1 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 1 1 1 0 4 -2 Team / Coaches 1 2 3 0 0 TOTAL 200 90 33/64 52% 23/44 52.3% 10/20 50% 14/20 70% 12 28 40 19 6 15 4 23 107