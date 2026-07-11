Ο Αντώνης Καλκαβούρας γράφει για την μετεγγραφική «βόμβα» του Τσέντι Όσμαν την οποία «πυροδότησε» ο «δικέφαλος του Βορρά» και για τα πολυεπίπεδα κέρδη που του «πιστώνει» η συγκεκριμένη κίνηση.

Για το παρασκήνιο του «μπαμ» που έσκασε απροειδοποίητα με τον 31χρονο Τούρκο διεθνή forward, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (10/07) και για το οποίο είχε προηγηθεί μεγάλη προεργασία από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με επικφαλής τον general manager της ομάδας, Γιώργο Τσιάρα, διαβάσετε στο Gazzetta χάρη στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιάννη Πάλλα.

Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη ανάγνωση της είδησης του deal, υπάρχει μία δυσκολία στην συνειδητοποίηση της ποιότητας του παίκτη που πήρε η ομάδα της Θεσσαλονίκης και του πόσο ξαφνικά αλλάζει η όλη προσέγγιση του project που χτίζεται φέτος στην Πυλαία.

Σύμφωνοι, τα αποτυπώματα της εμπλοκής του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην «μελανόλευκη» ΚΑΕ που έγινε το περασμένο φθινόπωρο, στην αρχη έγιναν αισθητά πολύ γρήγορα. Αν και η ομάδα βρισκόταν σε εντυπωσιακό αγωνιστικό «φεγγάρι» και είχε πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα των τελευταίων δέκα ετών στο πρωτάθλημα, στο ρόστερ έγιναν προσθαφαιρέσεις που αποσταθεροποίησαν για ένα διάστημα την πορεία της.

Παρ’ όλα αυτά και σε πείσμα όλων όσοι βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν «λευκή πετσέτα» την απόφαση αποπομπής του Γιούρι Ζντοβτς και το χρίσμα του υπηρεσιακού προπονητή στον Παντελή Μπούτσκο, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 3ος στην GBL (μετά από 8 χρόνια) κι έχασε στον τελικό του FIBA Europe Cup (φέτος με μεγαλύτερη δική του υπαιτιότητα από πέρυσι) την ευκαιρία να κατακτήσει το 3ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Κοινώς, από ένα σημείο και μετά, ο ενθουσιασμός και η φιλοδοξία για εκτόξευση μπήκαν σε ένα μέτρο και έχοντας ως σημείο αναφορά το τεράστιο οικονομικό μέγεθος του 64χρονου νέου ιδιοκτήτη, ο οργανισμός μπήκε στην λογική της σταδιακής αλλαγής επίπεδου. Επιχειρώντας σταθερά και προσεκτικά βήματα και ερχόμενος σε συμφωνία με στελέχη που διακρίνονται για την μπασκετική τους τεχνογνωσία, την τεχνοκρατική κατάρτιση και φυσικά το ανατυγμένο τους δίκτυο αγορά.

Με αυτά και με εκείνα, λοιπόν, η συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι, το ρόστερ που σχεδιάστηκε με φόντο την επιστροφή στην Euroleague (μέσω της διεκδίκησης του Eurocup), η ανάπτυξη σχέσεων με την «οικογένεια» της ECA και οι συζητήσεις για την αγορά «μόνιμης άδειας», δεν αποτέλεσαν απλά βήματα, αλλά άλματα προς την σωστή κατεύθυνση!

Αν έλλειπε κάτι, για να μπει το κερασάκι στην τούρτα, να φουντώσει την «φλόγα» του παοκτσήδικου κόσμου και να εκτινάξει το ενδιαφέρον του, ήταν μία τέτοια μετεγγραφή αεροδρομίου όπως η απόκτηση του Τσέντι Όσμαν.

Από που να το πρωτοπιάσει κανείς; Από αγωνιστικής πλευράς, μόνο και μόνο το ότι στην διάθεση του 47χρονου Ιταλού τεχνικού βρίσκεται ένας από τους πιο επιδραστικούς scoring forward της Ευρώπης (μ.ο. 12,9π. & 3,5ρ. με 38,1% τριπ.), ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία και τρομερή έφεση στο transition game αλλά και στο ένας εναντίον ενός, λέει πολλά για το αναβαθμίζεται ποιοτικά το ρόστερ της ομάδας.

Με τον Όσμαν σε ρόλο ηγέτη (πολλώ δε μάλλον αν προχωρήσει και το deal του Τολιόπουλου), o Τρινκιέρι της δεκαετούς προϋπηρεσίας στην Euroleague, έχει όλα τα υλικό που χρειάζεται για να δημιουργήσει μία ομάδα που θα ξεπεράσει και τις «κακοτοπιές» του δυσκολότερου ομίλου του Eurocup και φυσικά να έχει την πιο ανταγωνιστική πορεία των δύο τελευταίων δεκαετιών στις εγχώριες διοργανώσεις.

Από εμπορικής πλευράς, ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν παίκτη από το υψηλότερο επίπεδο της Euroleague και τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, που ήταν περιζήτητος όχι μόνο στις ομάδες της πατρίδας και που το κόστος της μετεγγραφής του θα αγγίξει τα 11 εκατομμύρια Ευρώ στην τριετία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην πολλαπλασιασμό των διαφημιστικών και χορηγικών εσόδων που πλέον δικαιούται να αξιώνει.

Από πλευράς κύρους, ο «δικέφαλος του Βορρά» στέλνει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις σχετικά με το πόσο δυναμική είναι η επιστροφή στα κοινά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όταν ένας οργανισμός είναι σε θέση να ολοκληρώσει ένα τόσο πολυδάπανο, πολύπλοκο και δύσκολο deal, να πείσει έναν Ευρωπαίο superstar και πρωην NBAer για το όραμά του (σχεδόν διπλασιάζοντας τις ετήσιες αποδοχές του) και ταυτόχρονα να κερδίσει την μάχη της απόκτησής του απέναντι σε ομάδες-κολοσσούς όπως η Φενέρμπαχτσέ και η Εφές (ειδικά η πρώτη και ο Saras, τον ήθελαν διακαώς για να καλύψουν το κενό του Μπιμπέροβιτς), τότε αντιλαμβάνεστε ότι κάτι σπουδαίο σχεδιάζεται στον μπασκετικό Βορρά της χώρας μας.

Ο Άρης του Σπανούλη έκανε σίγουρα την αρχή φτιάχνοντας ένα εντυπωσιακό ρόστερ που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά ταυτόχρονα «έσπρωξε» και τον ΠΑΟΚ να κινηθεί ακόμη δυνατά στην αγορά και ιδού τα αποτελέσματα.

Δεν ξέρω ακριβώς πόσοι και ποιοι θα είναι ακόμη οι παίκτες που θα υπογράψουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης μέχρι την έναρξη της νέας χρονιάς, η αίσθηση που μου δίνεται, όμως, είναι ότι αμφότερες, θα παρουσιαστούν πιο ισχυρές του αναμενόμενου στα τέλη της περασμένης σεζόν και θα βάλουν μεγαλύτερη πίεση στους «αιώνιους αντιπάλους» αλλά και στην ΑΕΚ, που είναι αρκετά πιο πίσω τους. Και αυτό ίσως να «σπρώξει» και την «Ένωση» προς την κατέυθυνση του πιο ποιοτικού και ακριβού ρόστερ!

Υγ.1: Το ότι ο ΠΑΟΚ θα έκανε ένα μεγάλο «κόλπο» και θα έπαιρνε παιχταρά από το πάνω ράφι, φαινόταν από μακριά! Όσο μεγάλη κι αν ήταν η επιθυμία του, αλλά και η διάθεσή να τον ικανοποιήσει, αυτος ο παίκτης δεν θα μπορούσε να ήταν ποτέ ο Χεζόνια! Πολύ απλά γιατί ο Μάριο είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης στην Ευρώπη στην θέση του και πνευματικά… «άλλο τρένο», ώστε να μπει στην λογική του πλάνου και του οράματος του ΠΑΟΚ.

Υγ.2: Η παραχώρηση του Όσμαν έναντι πανάκριβου αντιτίμου (2 εκατομμυρίων Ευρώ), σε συνδυασμό με τα 1,7 εκατομμύρια Ευρώ που γλιτωσε ο Παναθηναϊκός από το τελευταίο έτος του συμβολαίου του (χωρίς την εφορία), θα ελαφρύνει λίγο το budget και θα προσδώσει μία οικονομική ανέση στους «πράσινους», ως προς το ποσό που θα είναι σε θέση να ξοδέψουν για την απόκτηση point-guard.

Υγ.3: Ταυτόχρονα, σε έναν μεγάλο βαθμό «λύνει τα χέρια» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ως προς τους παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του για την θέση “3” (Μπόνγκα, Ρόγκαβόπουλος και υπό προϋποθέσεις Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Καλαϊτζάκης, ανάλογα με τα σχήματα) , στην οποία προορίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα 27χρονο Γερμανό νεοαποκτηθέντα forward.

Υγ.4: Όποιος πίστευε ότι μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας, οι δρόμοι Παπανικολάου-Ολυμπιακού μπορούσαν να χωρίσουν λόγω μίας αρχικής διαφωνίας στο οικονομικό, δεν γνωρίζουν καλά ούτε τον χαρακτήρα του “Παπ”, ούτε την προσέγγιση των Αγγελόπουλων ως προς ανθρώπους που είναι «επίτιμα» μέλη της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.