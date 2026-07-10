Ο ΠΑΟΚ έριξε βόμβα μεγατόνων καθώς κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν τα επόμενα τρία χρόνια πληρώνοντας δύο εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό!

Το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού έκανε ο ΠΑΟΚ καθώς απέκτησε από τον Παναθηναϊκό τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια. Κάτι για το οποίο είχε προϊδεάσει λίγο νωρίτερα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο «δικέφαλος» ήθελε να ρίξει την δική του βόμβα και είχε εστιάσει στον Τούρκο φόργουορντ θέλοντας να εκμεταλλευτεί και την «συμφόρηση» στο «πράσινο» ρόστερ σε αυτήν την θέση.

Κατέθεσε πρόταση ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ στον Όσμαν, η οποία ήταν άκρως δελεαστική για εκείνον και ήθελε να την εκμεταλλευτεί. Ζήτησε ο παίκτης να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και με την σύμφωνη άποψη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άναψε το «πράσινο φως» προκειμένου να μετακομίσει ο παίκτης στην Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός θα λάβει από τον ΠΑΟΚ δύο εκατομμύρια ευρώ για αυτήν την μεταγραφή, στην μεγαλύτερη κίνηση της φετινής offseason στην Ευρώπη!