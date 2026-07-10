Ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε για δύο χρόνια το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Διαβάστε στο Gazzetta ποιες θα είναι οι απολαβές του κάθε σεζόν!

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει μαζί με έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον σύλλογο. Ο λόγος φυσικά για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός της ομάδας ανανέωσε το συμβόλαιό του για άλλα δύο χρόνια.

Ο «Παπ» έπαιξε τον δικό του σημαντικό ρόλο, στην ιστορική σεζόν που ολοκληρώθηκε, όπου η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό. Στη Stoiximan GBL ο αρχηγός είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής, ενώ στη EuroLeague, είχε μέσο όρο 2.9 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 14:18 λεπτά.

Ο ίδιος ήθελε να μείνει στην ομάδα της καρδιάς τους και όπως είχε πει και ο πρόεδρος, Γιώργος Αγγελόπουλος, ήθελαν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία με τον Παπανικολάου. Η «χρυσή τομή» τελικά βρέθηκε και έτσι ο αρχηγός, θα μείνει για άλλα δύο χρόνια στον Ολυμπιακό.

Η νέα συμφωνία των δύο πλευρών, σχετικά με το συμβόλαιο, θα αποφέρει στον Παπανικολάου 1.5 εκατ. ευρώ. Τον πρώτο χρόνο οι ετήσιες απολαβές του θα είναι 800 χιλιάδες ευρώ, ενώ τον δεύτερο, θα λάβει 700 χιλιάδες ευρώ.