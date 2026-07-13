Γιάννης Πάλλας και Hoopfellas μίλησαν στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκαν στη μετακόμιση του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ και τον λόγο που προτίμησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ σημειώθηκε στις 11 Ιούλη, με τον ΠΑΟΚ να ρίχνει τη βόμβα κάνοντας δικό του τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Γιάννης Πάλλας και Hoopfellas μίλησαν στο Gazz Floor By Novibet για την κίνηση που τάραξε τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ και εξήγησαν για ποιο λόγο ο Τούρκος φόργουορντ, επέλεξε τον ΠΑΟΚ αντί της Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Αναφέρθηκαν και στον διάλογο του Όσμαν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για να τον οδηγήσει ξανά στον δρόμο των επιτυχιών.

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