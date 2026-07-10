Ο ΠΑΟΚ έριξε τη βόμβα του καλοκαιριού με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό. Δείτε το συνολικό ποσό που θα δαπανήσει ο «δικέφαλος» για τον Τούρκο φόργουορντ.

Παρελθόν πρέπει να θεωρείται ήδη από τον Παναθηναϊκό ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ!

Ο «δικέφαλος» έριξε πραγματικά βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Τούρκου φόργουορντ, ταράζοντας συθέμελα τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ θα «χρυσώσει» τον Όσμαν με εννέα εκατομμύρια ευρώ έως και το καλοκαίρι του 2029, ενώ θα δώσει και άλλα δύο εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Όπερ και σημαίνει ότι το συνολικό κόστος της μεταγραφής του Όσμαν θα στοιχίσει στον ΠΑΟΚ στο σύνολο 11 εκατομμύρια ευρώ!

Να σημειωθεί ότι ο Όσμαν είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για έναν ακόμη χρόνο και δη έως το καλοκαίρι του 2027, έναντι 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.