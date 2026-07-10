Τσέντι Όσμαν: Αυτό είναι το συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, τόσο στοίχισε στον «δικέφαλο»
Παρελθόν πρέπει να θεωρείται ήδη από τον Παναθηναϊκό ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ!
Ο «δικέφαλος» έριξε πραγματικά βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Τούρκου φόργουορντ, ταράζοντας συθέμελα τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ θα «χρυσώσει» τον Όσμαν με εννέα εκατομμύρια ευρώ έως και το καλοκαίρι του 2029, ενώ θα δώσει και άλλα δύο εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό.
Όπερ και σημαίνει ότι το συνολικό κόστος της μεταγραφής του Όσμαν θα στοιχίσει στον ΠΑΟΚ στο σύνολο 11 εκατομμύρια ευρώ!
Να σημειωθεί ότι ο Όσμαν είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για έναν ακόμη χρόνο και δη έως το καλοκαίρι του 2027, έναντι 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.
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