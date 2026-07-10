Ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τον αποθέωσε για τα όσα έχει προσφέρει μέχρι στιγμής.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν έχει να πάει πουθενά. Ο Κώστας Παπανικολάου ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα και έτσι θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά για άλλα δύο χρόνια.

Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον σύλλογο και έχει προσφέρει τα μέγιστα. Ένα από τα μοναδικά επιτεύγματά του, είναι ότι είναι ο μοναδικός που έχει σηκώσει τρεις φορές τη EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, τόσο στην ανάρτηση της είδησης, όσο και στην ανακοίνωση, αποθέωσε τον «Παπ». Οι ατάκες «κάτι παραπάνω από αρχηγός» και «αποτελεί σημείο αναφοράς», είναι ιδιαίτερες.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και η ανάρτηση

«Πάνω απ' όλα, όμως, μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Μια διαδρομή που μας οδήγησε σε σπουδαίες επιτυχίες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη περισσότερες.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας. Είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στον σύλλογο».