Από τις 25.000 ευρώ που εισέπραττε όταν επέστρεψε στον Άρη το καλοκαίρι του 2022 δέχεται προτάσεις που φτάνουν έως και τα 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως. Η ιστορία του Βασίλη Τολιόπουλου αποτελείται από την πιο εντυπωσιακή εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας Έλληνα παίκτη τα τελευταία χρόνια.

H ιστορία του Βασίλη Τολιόπουλου και η μπασκετική του πορεία είναι λίγο-πολύ γνωστή, ωστόσο αυτό που προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον είναι η παρακολούθηση της περίπτωσής του γύρω από τους... αριθμούς.

Θα μπορούσε εύκολα να πει κανείς πώς πρόκειται για το απόλυτο μπασκετικό case study. Αν παρατηρήσει κανείς τις απολαβές των συμβολαίων του τις τελευταίες τέσσερις χρονιές, αντιλαμβάνεται ότι αφορά μία οικονομική και αγωνιστική εκτόξευση που όμοιά της σπάνια έχουμε ξαναδεί στο ελληνικό μπάσκετ. Μια γεωμετρική πρόοδος που... ζαλίζει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Βασίλης Βλαχόπουλος στο μεσημεριανό «Gazz Floor by Novibet»: 25, 50, 230, 500 χιλιάδες και τώρα... 1-1.7 εκατομμύρια ευρώ! Κάθε χρόνο οι απολαβές του υπερδιπλασιάζονται, αποδεικνύοντας πως η χρηματιστηριακή αξία απλώς ακολουθεί με σπασμένα τα... φρένα.

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022 όταν ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του. Η σεζόν που είχε προηγηθεί δεν ήταν αρκετή για να πείσει πως μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς της ομάδας και κάπως έτσι ο Τολιόπουλος βρέθηκε ξανά στον Άρη με ένα συμβόλαιο που έφτανε τις 25 χιλιάδες ευρώ.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί αρκετές φορές ότι μέχρι τα 27 του δεν είχε παίξει ποτέ το μπάσκετ που ονειρευόταν. Ο Άρης ήταν η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθεί και να ηγηθεί, εκε'ί που βρήκε ουσιαστικά το πρόσφορο έδαφος για να «ανθίσει». Κάπως έτσι, έναν χρόνο αργότερα τα έσοδά του διπλασιάστηκαν, φτάνοντας περίπου τις 45-50 χιλιάδες ευρώ. Στο μεταξύ είχε μεσολαβήσει και το σύντομο πέρασμά του από τη γαλλική Μπουλαζάκ, όμως η επιστροφή του στο «Nick Galis Hall» ήταν αυτή που άλλαξε οριστικά την καριέρα του.

Η σεζόν 2023-24 ήταν η χρονιά της απόλυτης έκρηξης. Αναδείχθηκε Most Improved Player της Stoiximan GBL, είχε 13,5 πόντους και 4,4 ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στο EuroCup ήταν ο άνθρωπος που αποτελούσε τον πρωταγωνιστή του Άρη σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε η πρώτη πραγματικά μεγάλη επιβράβευση με τους «κίτρινους» να αυξάνουν τις ετήσιες απολαβές του εκτοξεύοντάς τες στις 230 χιλιάδες, νούμερο δεκαπλάσιο από το ποσό που λάμβανε μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Τολιόπουλος αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να αποχωριστεί τη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της Αθήνας και συγκεκριμένα του Παναθηναϊκού ο οποίος τον υπέγραψε με τριετές συμβόλαιο που άγγιζε τις 500 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Κι όμως αυτό το ποσό και πάλι δεν αποτέλεσε το ταβάνι του Έλληνα γκαρντ. Παράλληλα, η παρουσία του στην Εθνική ομάδα και η συνύπαρξη με τον Βασίλη Σπανούλη που θεωρεί το μπασκετικό του είδωλο, τον βοήθησε να εξελιχθεί.

Το φετινό καλοκαίρι. ωστόσο, ίσως αποτελέσει το πιο καθοριστικό της καριέρας του. Ο Τολιόπουλος έχει ήδη συμβόλαιο με το Τριφύλλι, ωστόσο ελιναι γνωστή η επιθυμία του να αγωνιστεί σε έναν σύλλογο όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκεί βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν μη τι άλλο, έχει ταράξει την αγορά μετά και τη συμφωνία με τον Τσέντι Όσμαν προσφέροντας στον Έλληνα γκαρντ πρόταση που αγγίζει τα 1.7 εκατομμύρια ετησίως, ποσό υπερτριπλάσιο από τις μέχρι τώρα απολαβές του με τους «πράσινους».

Την ίδια ώρα, όμως, ο Άρης είναι διατεθειμένος να του προσφέρει αποδοχές που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, προκειμένου να επιστρέψει ως ο ηγέτης της νέας εποχής του συλλόγου με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου.

Ανεξάρτητα από την απόφαση που θα πάρει, η διαδρομή του Βασίλη Τολιόπουλου αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στο μπάσκετ η αξία ενός παίκτη μπορεί να εκτοξευτεί από τη μία στιγμή στην άλλη και σε μία εποχή που οι ταλαντούχοι Έλληνες παίκτες είναι δυσεύρετοι κάτι τέτοιο αντικατοπτρίζεται και στα συμβόλαια που πάνω απ' όλα δικαιώνουν τον Έλληνα γκαρντ.