Ο ΠΑΟΚ έριξε τη βόμβα με Τσέντι Όσμαν και πιέζει και για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό!

Πήρε φόρα και δεν λέει να σταματήσει με τίποτα ο ΠΑΟΚ αναφορικά με τις κινήσεις ενίσχυσης! Μετά την βόμβα μεγατόνων με το «deal» για τον Τσέντι Όσμαν, ο «δικέφαλος» θέλει να κάνει δικό του και τον Βασίλη Τολιόπουλο!

Μάλιστα φέρεται να έχει καταθέσει ήδη πρόταση ύψους 1.5 εκατομμυρίου ευρώ στον Έλληνα γκαρντ αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι προθέσεις του Παναθηναϊκού για το αν θέλει να παραχωρήσει και άλλον παίκτη.

Ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για άλλα δύο χρόνια και δη έως το καλοκαίρι του 2028, με τις συνολικές του απολαβές να φτάνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ στο σύνολο.

Ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον 30χρονο γκαρντ περισσότερα χρήματα ανά χρόνο (σ.σ. τα διπλάσια σχεδόν) ενώ θα πληρώσει άλλο 1.5 εκατομμύριο ευρώ τον Παναθηναϊκό προκειμένου να τον κάνει δικό του Και δεν αποκλείεται να επιμείνει περισσότερο ο «δικέφαλος» ανεβάζοντας την προσφορά του στα 2 εκατομμύρια ευρώ για τον «Τολιό».