Με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μιλάει στα ελληνικά, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ρώτησε στα ελληνικά «είστε έτοιμοι;» και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026-27.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 10:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και προχωρά μπροστά με φιλοδοξία, όραμα και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η ομάδα ενισχύεται, το σπίτι μας αναβαθμίζεται και κάθε μέρα χτίζουμε κάτι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ του αύριο.

Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μία θέση στο γήπεδο. Είναι η δική σας συμμετοχή στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Είναι η δύναμη που θα γεμίσει το PAOK Sports Arena, θα στηρίξει την ομάδα σε κάθε βήμα και θα δώσει ώθηση για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του και τώρα, περισσότερο από ποτέ, σας θέλουμε δίπλα μας.



Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας είναι: