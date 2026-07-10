Εντελώς ξαφνικά ο Τσέντι Όσμαν αποτέλεσε παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με προορισμό τον ΠΑΟΚ. Διαβάστε όλα όσα προηγήθηκαν και μεσολάβησαν.

Ο ΠΑΟΚ έριξε «βόμβα μεγατόνων» κάνοντας δικό του τον Τσέντι Όσμαν, πληρώνοντας δύο εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό προκειμένου να τον αποκτήσει.

Ύστερα από δύο σεζόν στα «πράσινα» ο Τούρκος φόργουορντ θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης, σε μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις ομάδας σε όλη την Ευρώπη.

Αν και αποτελούσε έναν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, η επιθυμία του έγινε απόλυτα σεβαστή από όλον τον οργανισμό των «πρασίνων», με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την τελική απόφαση.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε με τον παίκτη και άναψε το πράσινο φως προκειμένου να παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ, αλλάζοντας τα πλάνα του ενόψει της νέας σεζόν. Εκτός από το οικονομικό σκέλος, μεγαλύτερο ρόλο έπαιξε το αγωνιστικό καθώς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αποτελεί τον ηγέτη της. Πλέον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απόκτηση γκαρντ από τον Παναθηναϊκό και δη από το «πάνω ράφι» και αυτό λόγω της αποσυμφόρησης στις θέσεις των φόργουορντ που είχε δημιουργηθεί.

Ο Όσμαν είχε επικοινωνία και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ο οποίος ναι μεν ήθελε να παραμείνει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό ωστόσο σεβάστηκε την επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ λαμβάνοντας φυσικά και αυτό το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, τον οποίο και καθιστά ως τον franchise παίκτη των Θεσσαλονικιών για τα επόμενα τρία χρόνια.