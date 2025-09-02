Eurobasket 2025: Η βαθμολογία στον Όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από τη Βοσνία
Η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο στον Όμιλο της Λεμεσού και πλέον γίνεται απαραίτητη η ανάγκη της νίκη στο ματς με την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα από την Βοσνία & Ερζεγοβίνη με 80-77 η οποία και η πρώτη της στη φετινή διοργάνωση. Πλέον τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική όπου η Εθνική εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την κατάκτηση της 1ης θέσης.
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 3-1
- Ισπανία 2-1
- Ιταλία 2-1
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2
- Γεωργία 1-2
- Κύπρος 0-3
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
