Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στον Γ' όμιλο του Eurobasket 2025 μετά την ήττα της Ελλάδα από τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη.

Η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο στον Όμιλο της Λεμεσού και πλέον γίνεται απαραίτητη η ανάγκη της νίκη στο ματς με την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα από την Βοσνία & Ερζεγοβίνη με 80-77 η οποία και η πρώτη της στη φετινή διοργάνωση. Πλέον τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική όπου η Εθνική εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την κατάκτηση της 1ης θέσης.

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 3-1 Ισπανία 2-1 Ιταλία 2-1 Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2 Γεωργία 1-2 Κύπρος 0-3

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)