Η Εθνική ομάδα Γυναικών έκανε το καθήκον της απέναντι στη Δανία «κλειδώνοντας» τη δεύτερη θέση στον όμιλό της για περάσει στην Β' προκριματική φάση του EuroBasket 2027.

Το ζητούμενο για την Εθνική Γυναικών επετεύχθη. Με τη νίκη της κόντρα στη Δανία (99-77) στο «Ιβανώφειο» εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον 6ο όμιλο και πήρε το εισιτήριο για τη Β' προκριματική φάση του EuroBasket Γυναικών 2027.

Μαγευτική ήταν η Άρτεμις Σπανού που σημείωσε double double ήδη από το 17ο λεπτό του ματς. Συνολικά μέτρησε 26 πόντους, 17 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Άξια συμπαραστάτρια ήταν η Μαριέλλα Φασούλα με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά και η Ρόμπιν Παρκς με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντική ήταν η συνεισφορά και της Έλενας Τσινέκε με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την αρχή της αναμέτρησης η Ελλάδα με «όπλο» την επιθετικής της πολυφωνία έχτισε ένα πειστικό προβάδισμα (9-2). Τσινέκε και Φασούλα έδωσαν διψήφιο προβάδισμα (16-6), ενώ πολύ δυναμικά είχαν ξεκινήσει και οι Σπανού και Παρκς στο ματς με την Εθνική να φτάνει γρήγορα στο +14 (34-20).

Η ομάδα του Πέτρου Πρέκα δεν έδειξε να απειλείται σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και με ένα 8-0 σερί της δεύτερης περιόδου έφτασε να βρίθσκεται μπροστά με 23 πόντους (51-28). Η ομάδα της Δανίας απάντησε με τη σειρά της με ένα αναπάντητο σερί 8 πόντων μειώνοντας στο 52-36. Η υπεροχή της «γαλανόλευκης» συνεχίστηκε ασταμάτητα και μετά την ανάπαυλα, με τις Παρκς, Φασούλα και Σπανού να πρωταγωνιστούν. Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα κι έτσι η Εθνική κλείδωσε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Τα δεκάλεπτα: 34-20, 53-36, 73-59, 99-77

Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη, Σταμολάμπρου, Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 18 (3), Λούκα 4, Σπανού 26 (17ρ.), Χριστινάκη 4, Παρκε 21 (3), Χαιριστανίδου, Στολίγκα, Φασούλα 26 (1)

Η βαθμολογία

Ελλάδα 10 (4-2)

Δανία 9 (3-3)

Κροατία 8 (3-2)

Βόρεια Μακεδονία 6 (1-4)