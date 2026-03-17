Ελλάδα - Δανία: Οι καλύτερες στιγμές από την πρόκριση της Εθνικής Γυναικών στη B' φάση του EuroBasket 2027
Το ζητούμενο για την Εθνική Γυναικών επετεύχθη. Με τη νίκη της κόντρα στη Δανία (99-77) στο «Ιβανώφειο» εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον 6ο όμιλο και πήρε το εισιτήριο για τη Β' προκριματική φάση του EuroBasket Γυναικών 2027.
Τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.