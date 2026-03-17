Πρέκας: «Η Θεσσαλονίκη είναι… μπασκετομάνα»

Η Εθνική ομάδα γυναικών επικράτησε της Δανίας με 99-77, με τον Πέτρο Πρέκα να αναφέρεται στις δηλώσεις του στην πρόκριση που πήρε Ελλάδα στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Επίσης ο ομοσπονδιακός τεχνικός ευχαρίστησε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που στήριξε τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέτρος Πρέκας:

«Το βασικότερο είναι, ότι πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο, που ήταν να προκριθούμε στην επόμενη φάση των προκριματικών και το καταφέραμε. Έπρεπε να κερδίσουμε στο ματς με τη Δανία, μπήκαμε δυναμικά και ήμασταν αποφασισμένοι για την νίκη. Οι αθλήτριές μας ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, ήταν πολύ καλές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης που μας στήριξε και μας βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι… μπασκετομάνα. Περιμένουμε, πλέον, την κλήρωση για να πάμε στην επόμενη φάση».

Επίσης η Άρτεμις Σπανού και η Μαριέλλα Φασούλα πραγματοποίησαν με τη σειρά τους, τις εξής δηλώσεις:

Άρτεμις Σπανού:

«Προερχόμασταν από ένα κακό παιχνίδι στην Κροατία, ήταν δύο παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε, δείξαμε τον πραγματικό μας εαυτό με τη βοήθεια του κόσμου και πήραμε τα αποτελέσματα για να περάσουμε στην επόμενη φάση των προκριματικών. Δείξαμε πρώτα στους εαυτούς μας, ότι με αυτό το μπάσκετ μπορούμε να πάμε μπροστά, αποδίδοντας όμορφα και διεκδικώντας κάθε παιχνίδι. Το κάναμε πρώτα για εμάς και ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη, που μας αγκάλιασε τόσο πολύ και μας έδειξε την αγάπη της. Πολλά κορίτσια και αγόρια γέμισαν το γήπεδο, γινόμαστε τα επόμενα ινδάλματά τους και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η στήριξη. Περιμένουμε τους αντιπάλους μας, θέλουμε να προετοιμαστούμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και ύστερα θα διεκδικήσουμε την παρουσία σε άλλο ένα Eurobasket».

Μαριέλλα Φασούλα:

«Παίξαμε για εμάς και για τον κόσμο μας, που ήταν ο έκτος παίκτης μας. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είχαμε την έδρα μας και σπουδαία στήριξη, φτάνοντας στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Ήταν φανταστικό το γεμάτο γήπεδο, ο κόσμος ήταν στο πλευρό μας και η νίκη ήρθε και χάρη σε αυτόν. Περιμένουμε, πλέον, τον επόμενο όμιλο και τις αντιπάλους μας, για να περάσουμε στο Eurobasket Γυναικών».