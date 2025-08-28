EuroBasket 2025: Το πανόραμα μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Εθνικής
Δεύτερη ημέρα δράσης στο EuroBasket 2025 και πρεμιέρα στους υπόλοιπους δύο ομίλους του τουρνουά, μεταξύ αυτών και εκείνος της Κύπρου. Η Εθνική μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ιταλίας με 75-66.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Βοσνία υπέταξε την Κύπρο με 91-64, το Ισραήλ νίκησε την Ισλανδία με 83-71, η Γαλλία είχε εύκολο έργο κόντρα στο Βέλγιο και επικράτησε με 92-64 ενώ η Γεωργία έκανε τη μεγάλη έκπληξη της ημέρας και σόκαρε την Ισπανία με 83-69.
Η Πολωνία λύγισε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 105-95.
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Σερβία 1-0
- Τουρκία 1-0
- Πορτογαλία 1-0
- Τσεχία 0-1
- Λετονία 0-1
- Εσθονία 0-1
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
- Τουρκία - Τσεχία (14:45)
- Εσθονία - Λετονία (18:00)
- Πορτογαλία - Σερβία (21:15)
3η αγωνιστική (30/8)
- Τσεχία - Εσθονία (14:45)
- Λετονία - Σερβία (18:00)
- Τουρκία - Πορτογαλία (21:15)
4η αγωνιστική (1/9)
- Εσθονία - Τουρκία (14:45)
- Πορτογαλία - Λετονία (18:00)
- Σερβία - Τσεχία (21:45)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 1-0
- Λιθουανία 1-0
- Φινλανδία 1-0
- Σουηδία 0-1
- Μεγάλη Βρετανία 0-1
- Μαυροβούνιο 0-1
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
- Γερμανία - Σουηδία (13:30)
- Λιθουανία - Μαυροβούνιο (16:30)
- Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)
3η αγωνιστική (30/8)
- Λιθουανία - Γερμανία (13:30)
- Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)
- Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)
4η αγωνιστική (1/9)
- Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)
- Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)
- Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη 1-0
- Γεωργία 1-0
- Ελλάδα 1-0
- Ιταλία 0-1
- Ισπανία 0-1
- Κύπρος 0-1
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
- Ιταλία - Γεωργία (15:00)
- Κύπρος - Ελλάδα (18:15)
- Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:30)
3η αγωνιστική (31/8)
- Γεωργία - Ελλάδα (15:00)
- Ισπανία - Κύπρος (18:15)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Γαλλία 1-0
- Ισραήλ 1-0
- Πολωνία 1-0
- Σλοβενία 0-1
- Ισλανδία 0-1
- Βέλγιο 0-1
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
- Ισραήλ - Βέλγιο
- Γαλλία - Σλοβενία
- Πολωνία - Ισραήλ
3η αγωνιστική (31/8)
- Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)
- Ισραήλ - Γαλλία (18:00)
- Πολωνία - Ισλανδία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
- Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
- Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
