Νικηφόρα αρχή στο EuroBasket 2025 και για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία. Σόκαρε την Ισπανία η Γεωργία, άνετη η Γαλλία.

Δεύτερη ημέρα δράσης στο EuroBasket 2025 και πρεμιέρα στους υπόλοιπους δύο ομίλους του τουρνουά, μεταξύ αυτών και εκείνος της Κύπρου. Η Εθνική μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ιταλίας με 75-66.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Βοσνία υπέταξε την Κύπρο με 91-64, το Ισραήλ νίκησε την Ισλανδία με 83-71, η Γαλλία είχε εύκολο έργο κόντρα στο Βέλγιο και επικράτησε με 92-64 ενώ η Γεωργία έκανε τη μεγάλη έκπληξη της ημέρας και σόκαρε την Ισπανία με 83-69.

Η Πολωνία λύγισε τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 105-95.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Σερβία 1-0 Τουρκία 1-0 Πορτογαλία 1-0 Τσεχία 0-1 Λετονία 0-1 Εσθονία 0-1

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία (14:45)

Εσθονία - Λετονία (18:00)

Πορτογαλία - Σερβία (21:15)

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία (14:45)

Λετονία - Σερβία (18:00)

Τουρκία - Πορτογαλία (21:15)

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία - Λετονία (18:00)

Σερβία - Τσεχία (21:45)

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 1-0 Λιθουανία 1-0 Φινλανδία 1-0 Σουηδία 0-1 Μεγάλη Βρετανία 0-1 Μαυροβούνιο 0-1

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία (13:30)

Λιθουανία - Μαυροβούνιο (16:30)

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία (13:30)

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)

Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 1-0 Γεωργία 1-0 Ελλάδα 1-0 Ιταλία 0-1 Ισπανία 0-1 Κύπρος 0-1

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία (15:00)

Κύπρος - Ελλάδα (18:15)

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:30)

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα (15:00)

Ισπανία - Κύπρος (18:15)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 1-0 Ισραήλ 1-0 Πολωνία 1-0 Σλοβενία 0-1 Ισλανδία 0-1 Βέλγιο 0-1

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο

Γαλλία - Σλοβενία

Πολωνία - Ισραήλ

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ - Γαλλία (18:00)

Πολωνία - Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)