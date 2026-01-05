Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την τελευταία στροφή του 1ου γύρου και τα ζευγάρια που προέκυψαν για το πιο ανταγωνιστικό Final 8 στο Κύπελλο κι επιχειρεί να προβλέψει τι θα δούμε στο δεύτερο μισό της κανονικής περιόδου.

Αν άλλαξε κάτι σε σχέση με το σημείωμα της προηγούμενης εβδομάδας, στο οποίο απονείμαμε το «Όσκαρ» και τα «χρυσά βατόμουρα» για το ήμισυ της διαδρομής (έστω παρά μία αγωνιστική) στην regular season, αυτό ήταν ο απρόσμενος (με την καλή και την κακή έννοια) τρόπος με τον οποίο τελείωσαν τον πρώτο γύρο τέσσερις ομάδες.

Ο λόγος κατ’ αρχάς για τον ΠΑΟΚ, που γνώρισε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από αντίπαλο (Μύκονος) πλην των «αιωνίων». Εν συνεχεία η ηχηρή αντίδραση της ΑΕΚ στην Πάτρα (νίκη επί του Προμηθέα) μετά το μεγάλο πλήγμα της απώλειας του καλύτερού της παίκτη (Σίλβα), καθώς επίσης και οι δύο σπουδαίες (για διαφορετικούς λόγους η καθεμία) και καθαρές νίκες του Ηρακλή και του Κολοσσού απέναντι σε Περιστέρι και Μαρούσι αντίστοιχα.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι δύο «δικέφαλοι» (αυτός του Βορρά και εκείνος του Νότου), εξασφάλισαν την απευθείας πρόκρισή τους για την τελική φάση του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί για 5η συνεχή χρονιά στο Ηράκλειο (17-21 Φεβρουαρίου), ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια θα κριθούν από πέντε αγώνες play-ins.

Ολυμπιακός: 12/12 στον αστερισμό της δημιουργίας!

Με το μετεγγραφικό σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς να διανύει – στην ώρα του αγώνα – τις τελευταίες ώρες πριν το αίσιο τέλος του και τον Άρη να προβάλλει πολύ σθεναρή αντίσταση, οι πρωταθλητές ξεπέρασαν την κούραση και το φυσιολογικό «άδειασμα» μετά το ευρωπαϊκό ντέρμπι και με βασικά όπλα την ποιότητα και τα πολλά εύκολα καλάθια που σε μεγάλο βαθμό προήλθαν από την δημιουργία του Γουόκαπ (14 ασίστ), νίκησαν δυσκολότερα από ότι δείχνει το τελικό 95-84 στο “Nick Galis Hall”.

Σε ένα ματς που ο Μπαρτζώκας δεν είχε έναν από τους πιο δημιουργικούς ψηλούς στην Ευρώπη (ο Μιλουτίνοφ δεν έπαιξε λόγω αιματώματος στο γόνατο) και η ομάδα του τελείωσε την αναμέτρηση με 32 τελικές πάσες έναντι μόλις 8 λαθών, τότε καταλαβαίνετε ότι ο αντίπαλος πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο από το τέλειο ματς για να απειληθεί ο Ολυμπιακός!

Πολλώ δε μάλλον, όταν οι Βεζένκοβ και Χολ τελείωσαν το 40λεπτο με 18/23 δίποντα και οι Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μόρις είχαν 9/16 τρίποντα! Ο νεοαποκτηθείς Αμερικανός point guard.

Ο Γάλλος ειδικότερα σκόραρε μεγάλα προσωπικά μακρινά σουτ σε κρίσιμες στιγμές, ενώ ένα ακόμη βήμα προς την σωστή κατεύθυνση έκανε ο Μόντε Μόρις, που πέραν του ότι έβαλε δύο πολύ κρίσιμα τρίποντα στην 4η περίοδο, έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στις δύο θέσεις των guard, παίζοντας στο τελευταίο 5λεπτο μαζί με τον Γουόκαπ.

Με αυτά και με εκείνα, μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα από δύο δύσκολες έδρες σε Ελλάδα και Ευρώπη, μπήκαν το πλέον ιδανικό τρόπο στο 2026 και με την προσθήκη του Τζόουνς, ρίχνονται στην μάχη του 2ου μισού της σεζόν, έχοντας ίσως το πληρέστερο ρόστερ των τελευταίων ετών.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς άφησε πολύ καλές εντυπώσεις (Νούα 20π. & 11ρ., Άντζουσιτς 19π.) κι έβαλε τον Ολυμπιακό στην διαδικασία να πιεστεί αρκετά για να διατηρήσει το αήττητό του. Αν είχε μεγαλύτερη αντίσταση μέσα στην ρακέτα (32-48 οι πόντοι μέσα στο «ζωγραφιστό») και είχε υποπέσει σε λιγότερα λάθη (οι φιλοξενούμενοι 12 περισσότερους πόντους από χαμένες μπάλες και +14 στο ανοιχτό γήπεδο), τότε ίσως να είχε μεγαλύτερη τύχη.

Η διαφαινόμενη προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο θα προσδώσει μεγαλύτερο μέγεθος και μάκρος στο αμυντικό κομμάτι (ο Φόρεστερ φαίνεται να κερδίζει την μάχη της παραμονής στο ρόστερ από τον απογοητευτικό Ίνοκ), ωστόσο, το πρόβλημα του Άρη εξακολουθεί να εντοπίζεται στο playmaking και δεν θα λυθεί ακόμη και αν οι Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ κάνουν ματσάρα στην Καταλωνία και οι «κιτρινόμαυροι» κάνουν άλμα πρόκρισης (με νίκη επί της Μανρέσα) στην επόμενη φάση του Eurocup.

Παναθηναϊκός: Με super Ναν και 50% στο τρίποντο έκανε απλά τα απαραίτητα!

Στο “T-Center”, o Παναθηναϊκός είχε να διαχειριστεί ένα δύσκολο ματς από όλες τις απόψεις. Κατά βάση λόγω της 10ης σερί ευρωπαϊκής ήττας από τον «αιώνιο αντίπαλό» του, που όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλη εσωστρέφεια προκαλεί και πόσο δυσβάσταχτα «απόνερα» δημιούργησε στον οργανισμό (σφοδρή αλλά δικαιολογημένη κριτική στον coach Άταμαν, επίσκεψη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση και επίρριψη ευθυνών σε παίκτες για εξωγηπεδική συμπεριφορά).

Αλλά και επειδή σε αυτού του είδους τα ματς, που δίνουν έξτρα κίνητρο στον φιλοξενούμενο, τα πόδια αλλά και το μυαλό βρίσκονται αλλού την ώρα που το «πρέπει» της νίκης είναι αδιαπραγμάτευτο.

Τηρουμένων όλων των ανωτέρω και παρ' ότι η Καρδίτσα (Μπ.Τζέφερσον 20π. με 5/8 τριπ.) έπαιξε πολύ καλά, παρουσιάζοντας δείγματα ομάδας που έχει ωριμάσει μέσα από τις εφετινές διπλές υποχρεώσεις και αφομοιώσει πλήρως την φιλοσοφία του Νίκου Παπανικολόπουλου, με τέτοιο Ναν (27π. & 6ασ. με 7/10 διπ. & 4/4 τρίπ. σε 31'), οι «πράσινοι» ήταν αδύνατον να χάσουν από αντίπαλο επιπέδου BCL και μάλιστα στην έδρα τους.

Ακόμη και αν πλην του Σορτς (15π. & 6ασ. σε 24') με την υποδειγματική νοοτροπία, κανένας από τους υπόλοιπους «πράσινους» δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων από πλευράς αντίδρασης!

Το «τριφύλλι» κρατάει μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά και την εντυπωσιακή ευστοχία πίσω από τα 6,75 (50% με 12/24 τριπ.) και είναι υποχρεωμένο να διαγράψει από την σκέψη του το ντέρμπι και να κάνει μια νέα αρχή με την Αρμάνι.

Αδιαμφισβήτητο πλήγμα η απουσία του Μήτογλου, πιθανή η έλευση ενός ακόμη ψηλού από την αγορά του ΝΒΑ για την θέση “4” (ακούγονται τα ονόματα των Γιαμπουσέλε και Χέιζ-Ντέιβις), ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, ο στόχος της πρωτιάς στην κανονική περίοδο, όλα δείχνουν ότι θα κριθεί στα τέλη του Μάρτη στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός (αν δεν έχει χάσει στην Πυλαία ή στο Αλεξάνδρειο στο μεσοδιάστημα) θα χρειάζεται ένα +5 σε βάρος του Ολυμπιακού.

Η εικόνα των Θεσσαλών μετά μετά τις ήττες από Ηρακλή και Μύκονο, δείχνει ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά στην άμυνα με τον Έλις και τον Ουάσινγκτον να τους δίνουν μεγάλη ώθηση και με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους θα έχουν ολοκληρωθεί, όταν θα δώσουν το επόμενο σημαντικό παιχνίδι για την μάχη της παραμονής (14/02 με Μαρούσι εκτός), θεωρώ ότι δύσκολα θα μπουν σε περιπέτειες.

ΑΕΚ: Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να μπει στο 2026!

Στην Πάτρα, η «Ένωση» έδωσε τις πιο ηχηρές απαντήσεις για το στοχευμένο και ομαδικό μπάσκετ που παίζει όλη την σεζόν και το οποίο, έως τώρα, την έχει οδηγήσει στην πιο σταθερή πορεία των τελευταίων.

Μπορεί να μην θέλγει με την απόδοσή της, ούτε τα αποτελέσματά της να είναι άκρως εντυπωσιακά (άλλωστε, έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγα προβλήματα τραυματισμών και ασθενειών), ωστόσο, το ότι πέρασε απευθείας και χωρίς δυσκολία στους “16” του BCL και ο 1ος γύρος την βρήκε στην 4η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, λέει πολλά για την δουλειά του Ντράγκαν Σάκοτα και των συνεργατών του.

Μεγαλύτερο statement από το «διπλό» στο «Δημήτριος Τόφαλος» για να επισφραγίσει την παραπάνω διαπίστωση, ίσως να μην υπήρχε! Η ΑΕΚ έπαιξε για πρώτη φορά στις εγχώριες διοργανώσεις χωρίς τον πολυτιμότερό της παίκτη που αποτελεί παρελθόν (ο Σίλβα πήγε στην Φενέρ έχοντας μ.ο. 16,2π. & 7,3ρ. με 70,5% εντός πεδιάς) και πήγε στην έδρα ενός αντιπάλου που ήταν φορμαρισμένος (είχε 4/4 με τον Σεγκούρα) και ήθελε απλή νίκη για να την αφήσει εκτός 4άδας.

Παρ' ότι, όμως, το ενδεχόμενο της ήττας συγκέντρωνε περισσότερες πιθανότητες πριν το τζάμπολ, Γκρέι και Άρμς (15π., 7ρ. & 2ασ. με 3/3 τριπ. σε 25') από πλευράς ξένων (ειδικά ο δεύτερος έκανε το καλύτερό του παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους) και ο Κατσίβελης με τον Χαραλαμπόπουλου και τον Σκορδίλη από πλευράς Ελλήνων έκαναν μεγάλο step up κι ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τον μόνιμο «κουβαλητή» Μπαρτλεϊ (22π., 4ρ. & 7ασ.), οδήγησαν την «βασίλισσα» στην πιο σημαντική νίκη (94-86) της χρονιάς.

Δεν ξέρω πως θα καλυφθεί το κενό του Σίλβα και πότε θα παίξει ο Μπράουν, ωστόσο, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον 1ο γύρο με μία άριστη πορεία και δημιούργησε το έδαφος για ακόμη καλύτερη συνέχεια. Ειδικότερα αν ο νεοαποκτηθείς Τζέιμς Νάναλι (πολύ ποιοτική προσθήκη) παρουσιάσει το 70% αυτών που έδειξε στις 2 τελευταίες σεζόν του στην Euroleague με την φανέλα της Παρτίζαν.

Ο Προμηθέας ήρθε αντιμέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει μία ομάδα που υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, δεν φαίνεται να δίνει καθόλου βάση στην άμυνα (έχει μέσο παθητικό 89,4π., ενώ επί Λιμνιάτη είχε μ.ο. 83,3π.), όταν τίθεται απέναντι σε αντίπαλο που έχει πολύ καλό διάβασμα και μπορεί να σκοράρει με πολλούς τρόπους.

Μύκονος: Η κορυφαία νεοφώτιστη ομάδα 1ου γύρου της τελευταίας 7ετίας!

H πρωταθλήτρια της Elite League απέδειξε πολύ γρήγορα ότι η άνοδός της στα μεγάλα σαλόνια δεν έμελλε να είναι παροδική και με την εικόνα που έχει παρουσιάσει στο πρώτο μισό της regular season (εντός κι εκτός γηπέδου), δικαιούται και με τον παραπάνω τον άτυπο έπαινο του παραπάνω μεσότιτλου (μετά το Περιστέρι της σεζόν 2018-2019).

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, που από τα φιλικά της preseason κιόλας έδειξε ότι έχει τα φόντα να απομακρυνθεί γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη, μπήκε στην σεζόν με μεγάλο όπλο την άμυνα.

Με μέσο παθητικό στους 71,3 πόντους, επικράτησε σε όλα τα ματς που είχαν δίπλα το «πρέπει» (με Μαρούσι, Πανιώνιο και Καρδίτσα), πήρε μεγάλο «διπλό» στο Ιφανόφειο και πάλεψε με όλες τις δυνάμεις απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ (σε κανένα από τα προαναφερθέντα παιχνίδια δεν δέχτηκε πάνω από 80 πόντους) και όταν πλέον ανάσανε βαθμολογικά άρχισε να σουτάρει καλύτερα από μακριά.

Τα 24/56 τρίποντα των δύο τελευταίων αγωνιστικών (42,8%) αποτέλεσαν την ειδοποιό διαφορά που εκτόξευσε τους νησιώτες (Ρέι 30π., 5ρ., 4ασ., 3κλ.) στην τριπλή ισοβαθμία της 5ης θέσης (θα παίξουν εντός με την Καρδίτσα με έπαθλο την ιστορική πρόκριση στο Final 8), με την επικράτηση (101-94) επί του ισχυροποιημένου ΠΑΟΚ, να αποτελεί το «κερασάκι στην τούρτα» της όλης προσπάθειας.

Αν ο 49χρονος έμπειρος τεχνικός καταφέρει να ενσωματώσει ομαλά τον νεοαποκτηθέντα Τζάστιν Μπριγκς στο rotation (δικαιώθηκε που δεν τον χρησιμοποίησε απέναντι στον «δικέφαλο»), τότε η Μύκονος, που έχει ήδη βάλει την λέξη «πετυχημένη» δίπλα στην εφετινή χρονιά, δύσκολα θα χάσει τα playoffs.

Ο ΠΑΟΚ, που από την περασμένη εβδομάδα είχε αρχίσει να δείχνει τα πρώτα δείγματα «χαλασμένης χημείας», φάνηκε ότι αμυντικά δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν πριν από έναν μήνα με τους Τζάκσον, Μπράουν τζούνιορ και Ντίμσα (οι πρώτοι δύο αποτελούν παρελθόν και ο τρίτος ήταν 7ος στην λίστα των ξένων) στην περιφέρεια.

Ειδικότερα απέναντι αντίπαλο με ποιότητα στα guard και με υψηλό ποσοστό στο τρίποντο και που ταυτόχρονα έχει «σφριγηλή» παρουσία στα μετόπισθεν.

Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι νεοποκτηθέντες έχουν μεγάλη ποιότητα, τα δύσκολα για τον Γιούρι Ζντοβτς τώρα αρχίζουν πολύ απλά γιατί ο πήχης των προσδοκιών έχει ανέβει επικίνδυνα, την ίδια ώρα που η ομάδα βρίσκεται σε ένα φυσιολογικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής στα νέα δεδομένα και θέλει χρόνο για να ξαναβρεί αυτοματισμούς.

Ηρακλής: Η αριστεία του Λούκιτς στην ταχύρρυθμη αλλαγή νοοτροπίας!

Αν στα μισά του 1ου γύρου, όταν Ζόραν Λούκιτς διαδεχόταν τον Γιώργο Σιγάλα στην τεχνική ηγεσία του «Γηραιού» προέβλεπε κάποιος ότι η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση και η πιο ηχηρή νίκη (73-59) της ομάδας, θα ερχόταν απέναντι στο εφετινό Περιστέρι, τότε σίγουρα όλοι θα τον περνούσαν για εκτός τόπου και χρόνου.

Και όμως, ο έμπειρος Σέρβος τεχνικός επέδρασε τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά στο αγωνιστικό πρόσωπο των «κυανόλευκων», που χωρίς ουσιαστικές αλλαγές (πλην της αναγκαστικής προσθήκης του ρολίστα Έλντερ-Ντέιβις στην θέση του τραυματία Ντάρκο-Κέλι), που πλέον ο Ηρακλής έχει 100% βελτίωση σε άμυνα και επίθεση και μετράει 5 νίκες σε 7 αγώνες υπό τις οδηγίες στην GBL.

Με διακριτούς ρόλους, μικρό rotation και σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα αλλά και στο transition, η δεύτερη νεοφώτιστη ομάδα του πρωταθλήματος, κυριάρχησε πλήρως μέσα στην ρακέτα, αξιοποιώντας στο έπακρο την ανετοιμότητα του Νίκολς (7π. με 3/18 σουτ) από την εξάντληση που του προκάλεσε η πολυήμερη ίωση και το φόρτωμα του Πέιν (1ασ., 2κοψ. & 3λ. με 0/1 σουτ σε 7') από νωρίς με φάουλ.

Το παθητικό των 59 πόντων από μία ομάδα που σκόραρε 83 ανά αγώνα και είχε παρουσιάσει θαυμαστή επιθετική λειτουργία σε συνδυασμό με +14 (η διαφορά είχε φτάσει ακόμη και στο +21), είναι το μεγαλύτερο παράσημο των νικητών, που γύρισαν ολοκληρωτικά τον διακόπτη μετά τα γκάζι του προπονητή τους για την προσέγγιση που είχαν στο 2ο μέρος της προηγούμενης εύκολης νίκης επί του Πανιωνίου.

Χωρίς το μεγάλο βάθος και με τον παίκτη-κλειδί για τον τρόπο που αγωνίζεται φέτος, να είναι non-factor (Νίκολς), η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν δύσκολο να ακολουθήσει τον ρυθμό που έδωσαν στο ματς οι γηπεδούχοι! Ειδικότερα με season-low στο ποσοστό ευστοχίας (32,1% εντός πεδιάς) και στις χαμένες μπάλες (17 κι ενώ πριν το τζάμπολ είχε μ.ο. 11,8)!

Κολοσσός: Η κατάσταση στην Ρόδο ήθελε λίγο από... Λυκογιάννη!

Μετά από 6 σερί ήττες σε διάστημα δύο και πλέον μηνών, τον αιφνίδιο θάνατο του ιστορικού παράγοντα, Γιώργου Ματσαμά και με την σύλληψη του Γκάουντλοκ για εισαγωγή ναρκωτικών, να βαραίνει ακόμη περισσότερο το κλίμα στο «σμαραγδένιο νησί», η επιλογή του «μπαρουτοκαπνισμένου», Άρη Λυκογιάννη για να σώσει τον Κολοσσό από τον υποβιβασμό, ήταν ίσως η πιο ενδεδειγμένη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει η διοίκηση των «θαλασσί».

Στο αγωνιστικό μέρος, το μέγεθος που έδωσε στο πανύψηλο αρχικό σχήμα η ταυτόχρονη συνύπαρξη τεσσάρων παικτών (Μπάρμπιτς, Χρυσικόπουλος, Γκούντγουιν και Μακ) που μέχρι τώρα έπαιζαν από 12 έως 21 λεπτά, ήταν το στοιχείο που έκανε την διαφορά στο κομμάτι της έντασης στην άμυνα και στους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο αλλά και από δεύτερες επιθέσεις.

Αν σε αυτά προσθέσετε την ευστοχία από μακριά των γηπεδούχων (από το 27,2% πριν το ματς στο 43% στα 40 λεπτά), την χαώδη διαφορά στα λάθη (9 έναντι 17), αλλά και το μεγαλύτερο πάθος που έβγαλαν οι Ροδίτες στην άμυνα, τότε δεν θα δυσκολευτείτε να εξηγήσετε το τελικό +14 (90-76).

Η απόφαση αποπομπής του Γκάουντλοκ μπορεί να έχει ηθικό υπόβαθρο, ωστόσο, το γεγονός ότι και οι τρεις εφετινές νίκες του Κολοσσού επετεύχθησαν χωρίς τον 37χρονο Αμερικανό guard, δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.

Το Μαρούσι που πήγε στην Ρόδο με μοναδικό στόχο τη νίκη κι επέστρεψε στην βάση του με «διπλή» αποτυχία (από την άποψη της διαφοράς). Με την άμυνα να είναι η αχίλλειος πτέρνα των «κιτρινόμαυρων» (δέχτηκαν 90 πόντους και οι γηπεδούχοι έχασαν και 12 βολές), είμαι της άποψης ότι ο σύλλογος των βορείων προαστίων δεν έχει πλέον το περιθώριο (από πλευράς αμυντικής ανισορροπίας, αλλά και του τρόπου που παίζουν στην επίθεση) να πορευτεί κι άλλο με τους τρεις υπάρχοντες Αμερικανούς guard (ο Κινγκ είναι αμετακίνητος), από την στιγμή που ούτε μέσα στην ρακέτα βγάζει σκληράδα.

Με τους Κουζέλογλου και Πάπας, έναν οργανωτικό και αμυντικογενή guard και ενδεχόμενα έναν ακόμη σκληροτράχηλο ψηλό με έφεση στο ριμπάουντ, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα έχει καλύτερη τύχη στην μεγάλη μάχη που έχει μπροστά της για την αποφυγή του υποβιβασμού.