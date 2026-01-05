Επιβεβαίωση Gazzetta: Τέλος ο Γκάουντλοκ από τον Κολοσσό

Ο Άντριου Γκάουντλοκ εξήγησε ότι το συμβόλαιό του με τον Κολοσσό Ρόδου λύθηκε, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta. «Η απόφαση δεν ήταν αμοιβαία» ανέφερε σχετικά.

O Άντριου Γκάουντλοκ δεν θα συνεχίσει στον Κολοσσό Ρόδου, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος μέσω Instagram. Ο Αμερικανός πρώην NBAer έξήγησε πως οι Ροδίτες τερμάτισαν το συμβόλαιό του, τονίζοντας μάλιστα ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν αμοιβαία. Το Gazzetta ενημέρωσε το πρωί της Δευτέρας 5/1 ότι ο Γκάουντλοκ δεν επρόκειτο να συνεχίσει στον Κολοσσό που έχει μπροστά του τη σημαντική αναμέτρηση με τον Πανιώνιο (10/1, 18:15) στη Γλυφάδα..

«Θα ήθελα αρχικά να πάρω την ευκαιρία και να ξεκαθαρίσω όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ για το στάτους μου στον Κολοσσό Ρόδου. Το κλαμπ τερμάτισε το συμβόλαιό μου και αυτή η απόφαση δεν ήταν αμοιβαία. Οποιαδήποτε αναφορά που για το αντίθετο είναι λανθασμένη. Εκπλήρωσα τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις και ήμουν απόλυτα έτοιμος να συνεχίσω να το κάνω.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβα από τους συμπαίκτες μου, τους οπαδούς, τους φίλους και την ευρεία κοινότητα του μπάσκετ, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Αυτή η υποστήριξη σημαίνει πολλά περισσότερα για μένα και την οικογένειά μου και δεν εκφράζεται με λέξεις. Ελπίζω το νησί της Ρόδου και στους ανθρώπους του επιτυχία και να κοιτάνε μπροστά» ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός περιφερειακός, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 29/12 καθώς σε τελωνειακό έλεγχο που έγινε σε δέμα που προοριζόταν για τον ίδιο, βρέθηκαν 252 γραμμάτια κάναβης και ακολούθως, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.