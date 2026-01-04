Τα Τρίγωνα Πανοράματος έχουν γίνει αγαπημένο γλυκό του Εβάν Φουρνιέ, που ψάχνει πλέον και στην Αθήνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει δείξει από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα την αγάπη του για τα ελληνικά εδέσματα. Και με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, για τη 13η αγωνιστική και την αναμέτρηση με τον Άρη, δε θα μπορούσε να μείνει μακριά από αυτά.

Ο Γάλλος πρώτα υπήρξε καθοριστικός στο «διπλό» του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη, με 14 πόντους και 4/6 τρίποντα και στη συνέχεια δοκίμασε το αγαπημένο του γλυκό.

Τα Τρίγωνα Πανοράματος, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος του έκλεψαν την καρδιά. Με τον Γάλλο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού να γράφει αμέσως μετά στο αγαπημένο του twitter, ψάχνοντας Τρίγωνα Πανοράματος και στην Αθήνα.

«Χρειάζομαι μία διεύθυνση στην Αθήνα που να κάνει Τρίγωνα τόσο καλά όσο στη Θεσσαλονίκη» ανέφερε ο Φουρνιέ.