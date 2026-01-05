Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Τζόουνς
Από χθες το Gazzetta σας ενημέρωσε πως θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης ήρθε σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν.
Και μια μέρα μετά ήρθε και η ανακοίνωση των Πειραιωτών για τον πρώην ψηλό των Σέρβων. Έρχεται στον Ολυμπιακό για να δώσει λύσεις στη θέση του σέντερ και να παίξει τη θέση μαζί με Μιλουτίνοφ και Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών. Στην φετινή Euroleague σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα
Aναλυτικά
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.
Το who is whο
- Γεννήθηκε: 03/05/1997
- Υπηκοότητα: ΗΠΑ
- Ύψος: 2.06μ.
- Θέση: Σέντερ
Προηγούμενες ομάδες
- Xavier (2016–2020)
- Wonju DB Promy (2020)
- Hapoel Tel Aviv (2020–2021)
- Victoria Libertas (2021–2022)
- Türk Telekom (2022–2023)
- Anadolu Efes (2023–2024)
- Partizan (2024-2026)
Οι φετινοί αριθμοί του...
Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διασυλλογικές
Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)
Ατομικές
MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)
MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)
Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.