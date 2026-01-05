Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού μετά την αποδέσμευσή του από την Παρτιζάν.

Από χθες το Gazzetta σας ενημέρωσε πως θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης ήρθε σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν.

Και μια μέρα μετά ήρθε και η ανακοίνωση των Πειραιωτών για τον πρώην ψηλό των Σέρβων. Έρχεται στον Ολυμπιακό για να δώσει λύσεις στη θέση του σέντερ και να παίξει τη θέση μαζί με Μιλουτίνοφ και Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών. Στην φετινή Euroleague σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)