Φουρνιέ: «Αυτό που μας έλειπε στην αρχή της χρονιάς είναι η άμυνα»

Στο τι έχει αλλάξει στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη νίκη επί του Ερυθρού.

Ο Ολυμπιακός παρότι δυσκολεύτηκε, επικράτησε στο τέλος του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στην κάμερα της NOVA και μίλησε για τα στοιχεία που έχουν αλλάξει οι «ερυθρόλευκοι» από την αρχή της χρονιάς. Επιπλέον αναφέρθηκε και στην προσωπική του απόδοση, ενώ στάθηκε και στην εμπειρία του από το ΝΒΑ που τον βοηθάει να παίρνει τις σωστές αποφάσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Νιώθω καλά, Άφησα πίσω μου κάποια θέματα που είχα στην αρχή της σεζόν. Έχουμε πια ξεκάθαρους ρόλους ο καθένας. Σήμερα βρήκα την ευκαιρία και όταν βάζεις ένα από τα πρώτα σου σουτ, τα πράγματα γίνονται στη συνέχεια ευκολότερα.

Συζητήσαμε με τον κόουτς, μετά τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Δεν είχαμε τη σωστή χημεία και αποφασίσαμε να έρχομαι από τον πάγκο. Ο στόχος μου είναι να κερδίζω και αν το να κερδίζει η ομάδα προϋποθέτει εγώ να έρχομαι από τον πάγκο, αυτό θα γίνεται.

Όταν ο Θεός με έχει αξιώσει να έχω περάσει από το ΝΒΑ, είναι λογικό και οι συμπαίκτες και ο προπονητής μου με εμπιστεύονται. Αυτές οι παραστάσεις με βοηθούν να πάρω τη σωστή απόφαση.

Αυτό που μας έλειπε στην αρχή της χρονιάς είναι η άμυνα. Αποφασίσαμε ότι όλοι πρέπει να παίξουμε άμυνα, σε κάθε προπόνηση… πέφτουν κορμιά».