Η επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για μια μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και τα δεδομένα που υπάρχουν για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (5/1) ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο live που πραγματοποίησε στο Instagram αναφέρθηκε σε μια μεταγραφή την οποία προσπαθεί να ολοκληρώσει, γεγονός που «άναψε φωτιά» στον κόσμο της ομάδας.

«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», είπε μεταξύ άλλων.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο κόσμος σκέφτονταν οποιοδήποτε όνομα είχε στο μυαλό του και θεωρούσε πως μπορούσε να «ντυθεί» στα «πράσινα».

Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να αποκτηθεί πλέον παίκτης από την Euroleague, εύλογα τα ονόματα που ακούγονται προέρχονται από τον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Μάλιστα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι τα δυο μεγάλα ονόματα που είναι στο ραντάρ του Παναθηναϊκού AKTOR και του «ισχυρού άνδρα» του συλλόγου.

Βέβαια, το περασμένο καλοκαίρι αποδείχθηκε με την περίπτωση του Γιόνας Βαλαντσιούνας πως ένας παίκτης δεν μπορεί να βγει από το συμβόλαιο του, εκτός εάν τον αποδεσμεύσει η ομάδα του.

Θα παίξει μεγάλο ρόλο το τι θα συμβεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έως και το trade dedline στις 5 Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει πως από τη στιγμή που δεν παίζουν στους Νιου Γιορκ Νικς (Γιαμπουσέλε) και τους Φοίνιξ Σανς (Χέιζ-Ντέιβις) οι δυο παίκτες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν έως τότε ως ανταλλάγματα σε κάποιο trade.

Ο Γάλλος φόργουορντ έχει να λάβει φέτος 5.500.000 δολάρια ενώ έχει δική του οψιόν για το καλοκαίρι για άλλα 5.775.000 δολάρια για τη σεζόν 2026-27. Αντίστοιχα ο Αμερικανός, πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε, έχει εγγυημένο συμβόλαιο μόνο για φέτος έναντι 2.050.000 δολαρίων. Και στις δύο περιπτώσεις τα συμβόλαιά τους δεν είναι υψηλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλάγματα.

Και κάπου εκεί ενδέχεται να «πατήσει» ο Παναθηναϊκός AKTOR ποντάροντας σε πιθανή αποδέσμευση, κάτι που είχε συμβεί και στην περίπτωση Σάσα Βεζένκοβ, όταν είχε γίνει trade από τους Κινγκς στους Ράπτορς και στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε για να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Πιάνοντας τις περιπτώσεις μια-μια θα πούμε πως αμφότεροι δεν έχουν τον χρόνο και τον ρόλο που θα ήθελαν, αλλά δελεάζονται από το αμερικανικό όνειρο του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη. Αυτό σημαίνει πως είναι δύσκολες περιπτώσεις και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρουν να τους πείσουν.

Κι αν η περίπτωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι πιο περίπλοκη, καθώς και ο ίδιος θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια για να αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής του (1.4π., ανά 8 λεπτά φέτος) και να κάνει την καριέρα που ήθελε πάντα στο ΝΒΑ, για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε τα πράγματα είναι πιο βατά.

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από τον χρόνο συμμετοχής του (3.2π., ανά 9.8 λεπτά συμμετοχής) και ο Ματίας Λεσόρ είναι εκείνος που φαίνεται να κάνει το «ψηστήρι» για να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Δεδομένα, πλέον και μετά τις αναφορές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου οι «πράσινοι» εξετάζουν την προοπτική ενίσχυσης με παίκτη από το ΝΒΑ με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αποτελεί προτεραιότητα και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να είναι η δεύτερη λύση.

Η καταλυτική ημερομηνία για την ενίσχυση μιας ομάδας της Euroleague είναι η 25η Φεβρουαρίου και στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν θα αφήσουν τον χρόνο να πάει χαμένος, αλλά θα εξαντλήσουν τα περιθώρια, προκειμένου να «πυροδοτήσουν» τη μεταγραφική «βόμβα» στην οποία αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.