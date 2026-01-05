Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL για τις επιδόσεις του στον αγώνα με την Καρδίτσα, στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας με 92-85 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 11-1, ακολουθώντας τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό.

Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφονται στις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και τη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ όσον αφορά τον Κέντρικ Ναν, αναδείχθηκε MVP της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL για τις επιδόσεις του στον αγώνα με τους Θεσσαλούς.

Ο Αμερικανός πρώην NBAer γέμισε τη στατιστική του με 27 πόντους (7/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 1/1 βολή), δύο ριμπάουντ και έξι ασίστ στα 30:57 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.