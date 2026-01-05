Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πραγματοποίησε δηλώσεις στον πρωσοπικό του λογαρισμό στο Instagram, αναφέροντας πως ο Παναθηναϊκός θα πάρει το 8ο ευρωπαϊκό.

Τη σιγουριά του για την ανωτερότητα που έχει η ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό, εξέφρασε μέσα από ένα στόρυ στο Instagram, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ και στο Final Four, αφού θα τον αποκλείσει ή ο Παναθηναϊκός, ή κάποια άλλη ομάδα της EuroLeague, και το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα σηκώσει το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Στο τέλος, αναφέρθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις που οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ, αναφέροντας πως το ίδιο θα συμβεί και τη φετινή χρονιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καταρχάς γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα, όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι δύο οι λόγοι που δεν θα το πάρει. Παραπάνω, αλλά θα πω δύο. Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα.

Αν πέσουμε μαζί του, θα τον αποκλείσουμε σίγουρα. Αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλον, θα τον κερδίσουμε. Το δεύτερο είναι πως ο Ολυμπιακός, έχοντας ονομάσει "σκάνδαλο" όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και "άνισες μεταχειρίσεις" κτλ κτλ, η λογική λέει πως δεν θα κατέβει να παίξει. Όπως και τότε έλεγε "σκάνδαλο, Βασιλακόπουλος, κτλ, δεν κατεβαίνουμε...". Εδώ θα κατέβουν λέτε; Μακάρι».