Το Μαρούσι συνεχίζει τις διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ μπαίνοντας στον β' γύρο της Stoiximan GBL με στόχο να σώσει την παρτίδα και να αποφύγει τις περιπέτεις.

Το Μαρούσι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL με την ήττα από τον Κολοσσό και υποχώρησε στην 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 2-10, πριν από την κρίσιμη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πατρών (11/1, 16:00).

Στις τάξεις της ομάδας των Βορείων Προαστίων είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και να αποφύγουν τις περιπέτειες, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τους Πατρινούς στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, οι «κιτρινόμαυροι» θα προβούν σε νέες διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ, έχοντας στόχο τον Τζαβόντε Σμαρτ (27χρ., 1.93), κάνοντας προσπάθεια να αγωνιστεί απέναντι στον Προμηθέα. Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ αγωνίζεται στη θυγατρική ομάδα των Ορλάντο Μάτζικ στη G League, τους Osceola Magic, σημειώνοντας 15.6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 16 συμμετοχές.

Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί επίσης στους Μιλγουόκι Μπακς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς ενώ τη σεζόν 2023/24 έπαιξε για πρώτη φορά μπάσκετ στην Ευρώπη με τον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας 13.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε οκτώ αγώνες στην Αδριατική Λίγκα.

Στον αντίποδα, οι Μέικον και Περάντες αναμένεται να αποχωρήσουν από το Μαρούσι που δεν αποκλείεται να κινηθεί και για ακόμα έναν ψηλό ρολίστα το επόμενο διάστημα του αγώνα με τον Προμηθέα, έχοντας τα ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (17/1) και τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (25/1).