Μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, το παζλ του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας συμπληρώθηκε, με τα πρώτα ζευγάρια να έχουν «κλειδώσει» και τη μάχη των Play-Ins να έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον στον δρόμο προς το Ηράκλειο.

Μετά το φινάλε της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, η εικόνα γύρω από το ποιες ομάδες συνεχίζουν στο Κύπελλο Ελλάδας ξεκαθάρισε πλήρως, με το Final 8 να έχει πλέον συγκεκριμένο «χάρτη». Η τελική φάση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης και θα διεξαχθεί το διάστημα 17-21 Φεβρουαρίου.

Οι τέσσερις ομάδες που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου εξασφάλισαν απευθείας συμμετοχή στο Final 8. Ο αήττητος Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είχαν «κλειδώσει» από νωρίς το εισιτήριό τους, με την ΑΕΚ να συμπληρώνει την τετράδα μετά το διπλό στο «Δημήτριος Τόφαλος». Έτσι, διαμορφώθηκαν ήδη και τα δύο από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών: Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Ο Προμηθέας μπήκε αυτόματα στη διαδικασία των Play-Ins, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση μαζί με άλλες τρεις ομάδες. Το φορμάτ περιλαμβάνει τα ζευγάρια 5-12, 6-11, 7-10 και 8-9, με τη 12η θέση να κρίνεται μέσω αγώνα ανάμεσα στην ομάδα που θα τερματίσει εκεί στη GBL και τη Δόξα Λευκάδας, η οποία κατέκτησε το UNICEF Trophy.

Τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν στη φάση των Play-Ins είναι τα εξής:

Προμηθέας – Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας

Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου

Μύκονος – Καρδίτσα

Άρης – Περιστέρι

Από αυτά τα ματς θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα συμπληρώσουν το παζλ του Final 8. Στη συνέχεια, οι διασταυρώσεις των προημιτελικών θα είναι:

Νικητής Προμηθέας – Μαρούσι/Δόξα Λευκάδας με νικητή Άρης – Περιστέρι

Νικητής Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου με νικητή Μύκονος – Καρδίτσα

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ως εξής:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Νικητής Προμηθέας – Μαρούσι/Δόξα Λευκάδας vs Νικητής Άρης – Περιστέρι

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Νικητής Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου vs Νικητής Μύκονος – Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός