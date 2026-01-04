Η βαθμολογία της Stoiximan GBL στο φινάλε του πρώτου γύρου

Stoiximan GBL: Η βαθμολογία στο φινάλε του πρώτου γύρου
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας με 92-85 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 11-1, ακολουθώντας τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό.
Από 'κει και πέρα, ο Κολοσσός Ρόδου πήρε σημαντική βαθμολογική «ανάσα» μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 12/12 μετά από το «διπλό» στο Αλεξάνδρειο επί του Άρη.
Αποτελέσματα-13η αγωνιστική
Σάββατο 3/1
Κυριακή 4/1
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 12-0
- Παναθηναϊκός 11-1
- ΠΑΟΚ 9-3
- ΑΕΚ 8-4
- Προμηθέας 6-6
- Ηρακλής 6-6
- Μύκονος 6-6
- Άρης 5-7
- Περιστέρι 5-7
- Καρδίτσα 4-8
- Κολοσσός 3-9
- Μαρούσι 2-10
- Πανιώνιος 1-11
Επόμενη αγωνιστική (14η)
Σάββατο 10/1
- 15:30 Άρης-Ηρακλής
- 18:15 Πανιώνιος-Κολοσσός
Κυριακή 11/1
- 13:00 ΑΕΚ-Μύκονος
- 13:00 Καρδίτσα-Ολυμπιακός
- 16:00 Παναθηναϊκός-Περιστέρι
- 16:00 Μαρούσι-Προμηθέας
