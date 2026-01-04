Η βαθμολογία της Stoiximan GBL στο φινάλε του πρώτου γύρου

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στη Stoiximan GBL μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καρδίτσας στο φινάλε του πρώτου γύρου.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας με 92-85 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 11-1, ακολουθώντας τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό.

Από 'κει και πέρα, ο Κολοσσός Ρόδου πήρε σημαντική βαθμολογική «ανάσα» μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 12/12 μετά από το «διπλό» στο Αλεξάνδρειο επί του Άρη.

Αποτελέσματα-13η αγωνιστική

Σάββατο 3/1

Κυριακή 4/1

Κατάταξη

Ολυμπιακός 12-0 Παναθηναϊκός 11-1 ΠΑΟΚ 9-3 ΑΕΚ 8-4 Προμηθέας 6-6 Ηρακλής 6-6 Μύκονος 6-6 Άρης 5-7 Περιστέρι 5-7 Καρδίτσα 4-8 Κολοσσός 3-9 Μαρούσι 2-10 Πανιώνιος 1-11

Επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 10/1

15:30 Άρης-Ηρακλής

18:15 Πανιώνιος-Κολοσσός

Κυριακή 11/1