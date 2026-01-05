Εκτός απροόπτου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη καθώς απομένουν οι τελικές επαφές για τον δανεισμό του παίκτη από τον Ολυμπιακό.

Το ενδιαφέρον του Άρη για τον Έλληνα διεθνή σέντερ είναι διαχρονικό υπό την έννοια ότι επιχείρησε την απόκτησή του και το περασμένο καλοκαίρι, τελικώς όμως ο παίκτης επέλεξε τον Ολυμπιακό και την προοπτική της Euroleague εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η εξέλιξη των πραγμάτων, βάσει του χρόνου συμμετοχής αλλά και του ρόλου του, προφανώς δεν τον δικαίωσε σ’ αυτή την απόφαση. Σε αυτό το διάστημα των πέντε-έξι μηνών που μεσολάβησε, είχε περί των δέκα αγωνιστικών λεπτών (κατά μέσο όρο) στους αγώνες της Basketleague, περισσότερο δούλεψε όμως στο κορμί του και τα πόδια του με σκοπό την ενδυνάμωση.

Μη ικανοποιημένος από τις επιδόσεις των ψηλών του, ο Άρης παρακολουθούσε την περίπτωσή του, γνωρίζοντας όμως ότι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτησή του θα δημιουργούνταν μόνο στο ενδεχόμενο που ο Ολυμπιακός προσέθετε σέντερ στο δυναμικό του. Αυτό έγινε χθες (4/1) με τη συμφωνία των Πειραιωτών με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτή, επανέφερε τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο κάδρο του Άρη καθώς ο παίκτης γνωρίζει ότι πλέον δεν θα έχει ρόλο στον Ολυμπιακό. Ακόμη δηλαδή και το δεκάλεπτο συμμετοχής που είχε στο ελληνικό Πρωτάθλημα, βγαίνει από το δικό του κάδρο. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Ολυμπιακός δεν είναι αρνητικός στην προοπτική δανεισμού του παίκτη έως το καλοκαίρι.

Προς αυτήν την κατεύθυνση υπήρξαν επαφές στο προηγούμενο διάστημα και θα κορυφωθούν στο επόμενο 48ώρο. Αυτές θα οδηγήσουν στην τελική συμφωνία για τον δανεισμό του παίκτη έως το καλοκαίρι καθώς ο Αντετοκούνμπο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο Nick Galis Hall γνωρίζοντας ότι δεν θα έχει απλά χρόνο συμμετοχής αλλά και σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Εν τέλει, τα μέχρι στιγμής δεδομένα υποδηλώνουν ότι απομένουν τα τυπικά καθώς αυτή τη στιγμή, η μεν αποστολή του Άρη «πετάει» για την Ισπανία ενόψει του κρίσιμου αγώνα (6/1) με τη Μανρέσα για την 13η αγωνιστική του Eurocup και αντίστοιχη του Ολυμπιακού είναι στην Κωνσταντινούπολη για το παιχνίδι με τη Φενέρτμπαχτσε. Λογικά, την Τετάρτη (7/1) θα τελειώσει και το διαδικαστικό μέρος της υπόθεσης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη.