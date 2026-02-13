Ομπράντοβιτς: «Είναι μια ομάδα επιπέδου final four ο Ολυμπιακός, χτίστηκε για να πάρει το τρόπαιο»

Τα στοιχεία που κόστισαν την ήττα στον Ερυθρό Αστέρα, σχολίασε ο Σάσα Ομπράνοβιτς αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου μίλησε για τα στοιχεία που κόστισαν την ήττα στην ομάδα του, ενώ επίσης σχολίασε και την παρουσία του Γουόκαπ στο παιχνίδι. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα επιπέδου Final Four και είναι φτιαγμένος για να πάρει το τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο Σάσα Ομπράντοβιτς:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό εμείς είχαμε κάποιες ευκαιρίες να χτίσουμε το παιχνίδι στο τέλος, αλλά χάσαμε κάποια ελεύθερα τρίποντα και αυτοί από την πλευρά του έβαλαν μερικά πολύ δύσκολα σου. Είχαμε μια νοοτροπία όχι τόσο καλης ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα, δώσαμε εύκολα σουτ στους καλούς τους σουτέρ. Δεν κάναμε καλά box out πήρανε κάποιες βολές από αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Είναι μια ομάδα επιπέδου final four ο Ολυμπιακός, αν δεν παίξεις καλά ή δεν παίξεις καλά θα σε τιμωρήσει. Παρόλα αυτά χάσαμε κάποια τρίποντα, αρκετά στο τέλος και δεν διεκδικήσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε για να πάρουμε το παιχνίδι.

Δεν ξέρω τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν υπάρχει φιλία όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά, δείξαμε χαρακτήρα όταν το παιχνίδι πήγε να στραβώσει. Έχουμε πολλά παιχνίδια για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός χτίστηκε για να πάρει το τρόπαιο. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι αυτό για τη συνέχεια και για να πάρουμε εμπειρίες».

Για την παρουσία των Ουόκαπ και ΜακΙντάιρ: «Ο Ουόκαπ για χρόνια δείχνει την αξία του. Είναι από τους καλύτερους παίκτες, ειδικά στην άμυνα. Το ίδιο και ο Κόντι, που κάνει από τις καλύτερες σεζόν του. Είναι παίκτες με έφεση στην άμυνα που μπορούν να σταματήσουν τον αντίπαλο, αλλά και να οργανώσουν καλά το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που έχω τον Κόντι στην ομάδα μου».