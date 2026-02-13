Μπαρτζώκας για το «πηγαδάκι» με Βεζένκοβ: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι είπαμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοβ και το «πηγαδάκι» τους μετά το τεράστιο τρίποντο του σταρ του Ολυμπιακού από τα 9 μέτρα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ με ένα απίστευτο τρίποντο έθεσε τις βάσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ μετά, κάτι είπε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Μάλιστα ο κόουτς του Ολυμπιακού... ξεκαρδίστηκε στα γέλια με τα όσα του είπε ο παίκτης του, όμως, όπως εξήγησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην συνέντευξη Τύπου, δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει δημόσια.

«Δεν είναι κάτι που μπορώ να πω δημόσια. Είναι κάτι που ειπώθηκε μεταξύ του Χρήστου Μπαφέ, του Βεζένκοβ και εμού. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το «πηγαδάκι» με τον Βεζένκοβ.