Από τις μεταγραφικές εξελίξεις της ημέρας (8/8) ξεχωρίζει η άφιξη του Ρισόν Χολμς για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Στην τελική ευθεία του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, στο «κάδρο» και ο Μπακαμπού.

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο 31χρονος ψηλός έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) στην Αθήνα και μέσα σύντομα αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις ώστε να ανακοινωθεί και να ενταχθεί στο ρόστερ του Τριφυλλιού» έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.

Οι Πράσινοι έχουν αρκετές απουσίες στην αρχή τις προετοιμασίας λόγω των εθνικών ομάδων, αναζήτησαν έναν παίκτη ώστε να καλύψει το κενό στην pre season και όπως όλα δείχνουν, τη λύση τη βρήκαν στο πρόσωπο του Βασίλη Μουράτου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BasketNews κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, τη Μονακό, βρίσκεται ο Τσιμέζι Μέτου. Όπως αναφέρει από την πλευρά του ο Μαρκ Στέιν, στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται να πλησιάζει ο Κόουλ Σουίντερ που είναι κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές.

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Μπράντον Τζέφερσον, ο Άντονι Γκιλ ανανέωσε με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς ενώ στο Junior College του Colby θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Ασημακόπουλος.

Φουλάρει για φορ ο ΠΑΟΚ, στην Αλμπαθέτε ο Μπετανκόρ

Στα του ποδοσφαίρου εκ των ομάδων του Big 5 αυτή που είναι πιο κοντά σε μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς είναι κοντά στο δανεισμό του διεθνή Έλληνα φορ, Γιώργου Γιακουμάκη, καθώς έχουν καταλήξει σε όλα τα βασικά σημεία της συμφωνίας με την Κρουζ Αζούλ, ωστόσο απομένει μία τελευταία λεπτομέρεια για να προχωρήσει η επίσημη ανακοίνωση. Από εκεί για πέρα αναμένεται να αποκτηθεί και δεύτερος φορ, με την περίπτωση του Σεντρίκ Μπακαμπού να παραμένει ανοιχτή.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός έχει κάνει κρούση στη Φορταλέζα για την απόκτηση του 21χρονου Βραζιλιάνου στόπερ, Γκουστάβo Μάνσα. Στον αντίποδα από το ρόστερ των Πειραιωτών αποχώρησε ο Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε της La Liga 2.

Στον Παναθηναϊκό διέψευδαν τα σενάρια που κυκλοφορούν στο εξωτερικό για προτάσεις προς την Μαρσέιγ για τον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς οι απαιτήσεις των Μασσαλών κρίθηκαν μη ρεαλιστικές. Από την άλλη παρελθόν αποτελεί ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος.

Tέλος, ο Άρης «συνδέθηκε» με τον 20χρονο φορ Αϊμάν Αϊκί, ενώ ο Αστέρας AKTOR είναι έτοιμος να φέρει στην Τρίπολη τον θηριώδη (ύψους 1.97μ.) 30χρονο διεθνή Φινλανδό σέντερ, Ρόμπερτ Ιβάνοφ.

Πλησιάζει στην Τσέλσι ο Γκαρνάτσο, στα ΗΑΕ ο Τάντιτς

Όσον αφορά τις μεταγραφές στην Ευρώπη, ήταν μία σχετικά ήσυχη ημέρα. Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο βρίσκεται μια «ανάσα» μακριά από την Τσέλσι, καθώς ο Αργεντινός ήρθε σε συμφωνία με τους Μπλε που βρίσκονται πια σε στάδιο διαπραγμάτευσης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να ολοκληρωθεί το deal.

Στην Ιταλία, η Κόμο ήρθε σε συμφωνία με την Γαλατάσαραϊ για την απόκτηση του Άλβαρο Μοράτα, ο οποίος επιστρέφει στα γήπεδα της Serie A.

Τέλος, όσον αφορά τον Ντούσαν Τάντιτς που είχε ακουστεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, ο Σέρβος ανακοινώθηκε από την Αλ Ουάχντα από τα Ηνωμένα Αραβιά Εμιράτα, καθώς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.