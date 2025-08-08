Αλβάρο Μοράτα: Οριστική συμφωνία και επιστροφή στην Ιταλία για την Κόμο

Newsroom
Morata_ispania_2024

bet365

Ο Ισπανός επιθετικός ολοκληρώνει την επιστροφή του στο Καμπιονάτο, εκεί όπου θα αγωνιστεί με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Στην Serie A για χάρη της Κόμο επιστρέφει ο Αλβάρο Μοράτα, αφού σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ υπάρχει οριστική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο Ισπανός στράικερ που είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Μίλαν στη Γαλατάσαραϊ, πείστηκε από το πλάνο της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας και έθεσε ως προτεραιότητα να αγωνιστεί εκεί. Η διαδικασία πάντως δεν ήταν απλή, καθώς η Κόμο θα πληρώσει περί τα 5 εκατ. ευρώ στον τουρκικό σύλλογο για να «σπάσει» τον δανεισμό του 32χρονου από τους «Ροσονέρι».

Έπειτα, και με βάση τα όσα γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μοράτα θα υπογράψει συμβόλαιο ως δανεικός, με την ιταλική ομάδα να έχει δυνατότητα (οψιόν) αγοράς του από τη Μίλαν.

Δείτε Επίσης

Μπέτις - Κόμο: Χαστούκια, σπρωξίματα και αποβολές σε... φιλική αναμέτρηση (vid)
betis_como

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SERIE A Τελευταία Νέα