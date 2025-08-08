Αλβάρο Μοράτα: Οριστική συμφωνία και επιστροφή στην Ιταλία για την Κόμο
Στην Serie A για χάρη της Κόμο επιστρέφει ο Αλβάρο Μοράτα, αφού σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ υπάρχει οριστική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
Ο Ισπανός στράικερ που είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Μίλαν στη Γαλατάσαραϊ, πείστηκε από το πλάνο της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας και έθεσε ως προτεραιότητα να αγωνιστεί εκεί. Η διαδικασία πάντως δεν ήταν απλή, καθώς η Κόμο θα πληρώσει περί τα 5 εκατ. ευρώ στον τουρκικό σύλλογο για να «σπάσει» τον δανεισμό του 32χρονου από τους «Ροσονέρι».
Έπειτα, και με βάση τα όσα γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μοράτα θα υπογράψει συμβόλαιο ως δανεικός, με την ιταλική ομάδα να έχει δυνατότητα (οψιόν) αγοράς του από τη Μίλαν.
🚨🔵 Álvaro Morata to Como, here we go! Deal agreed with Galatasaray for fee close to €5m as compensation to break the loan.
Authorization for medical and travel next:
Como will now sign Morata from AC Milan on loan with obligation to buy.
Morata only wanted Como. 🇪🇸 pic.twitter.com/HkicN8OAlX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
