Ο Ισπανός επιθετικός ολοκληρώνει την επιστροφή του στο Καμπιονάτο, εκεί όπου θα αγωνιστεί με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Στην Serie A για χάρη της Κόμο επιστρέφει ο Αλβάρο Μοράτα, αφού σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ υπάρχει οριστική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο Ισπανός στράικερ που είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Μίλαν στη Γαλατάσαραϊ, πείστηκε από το πλάνο της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας και έθεσε ως προτεραιότητα να αγωνιστεί εκεί. Η διαδικασία πάντως δεν ήταν απλή, καθώς η Κόμο θα πληρώσει περί τα 5 εκατ. ευρώ στον τουρκικό σύλλογο για να «σπάσει» τον δανεισμό του 32χρονου από τους «Ροσονέρι».

Έπειτα, και με βάση τα όσα γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μοράτα θα υπογράψει συμβόλαιο ως δανεικός, με την ιταλική ομάδα να έχει δυνατότητα (οψιόν) αγοράς του από τη Μίλαν.