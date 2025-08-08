Η Αλμπαθέτε της La Liga 2 ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού επιθετικού του Ολυμπιακού, Χεφτέ Μπετανκόρ.

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μαζί τη θέση του στο ρόστερ του Ολυμπιακού της ερχόμενη σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο οι Πειραιώτες τον παραχώρησαν δανεικό στην Αλμπαθέτε με το κλαμπ της La Liga 2 να ανακοινώνει την απόκτηση του μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ενώ το deal προβλέπει και οψιόν αγοράς.

«Ο πρώτος σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας την περασμένη σεζόν, ο Χέφτε έρχεται με ένα δυνατό ταλέντο: 19 γκολ σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 21 σε 33 αγώνες αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο Ελλάδας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Αλμπαθέτε.

𝑇𝑢́, 𝐽𝑒𝑓𝑡𝑒́, 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑖𝑔𝑜 🤍



Acuerdo 🤝 con @olympiacosfc para la cesión, con opción de compra, del máximo goleador de la pasada Superliga griega



¡Bienvenido, @Jeftebetancor! 🦇 — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) August 8, 2025

Ο πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League της περασμένης σεζόν προέρχεται από σεζόν με 19 γκολ στο πρωτάθλημα και 21 συνολικά, μαζί με το Κύπελλο. Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός απέκτησε τον 32χρονο επιθετικό τον περασμένο Γενάρη, δίνοντας 500.000 ευρώ στον Πανσερραϊκό.