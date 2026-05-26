Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο Super Cup.

Οι «πράσινοι» θα μπορούν κανονικά να συμμετάσχουν στο επόμενο Stoiximan Super Cup και αυτό διότι το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή που είχε κάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός ωστόσο τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τον λόγο του ότι δεν είχε λάβει μέρος στο προηγούμενο Super Cup λόγω της παρουσίας της ομάδας στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ

«97/17-4-2026 Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για την αδικαιολόγητη μη συμμετοχής της στην διοργάνωση SUPER CUP, που διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 48/26-5-2026 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.»