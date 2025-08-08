Ο Βασίλης Μουράτος θα βρίσκεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Έχοντας μπει πλέον στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, οι σύλλογοι ετοιμάζονται σιγά σιγά ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με ορισμένους παίκτες ωστόσο να μη μπορούν να δώσουν το παρών στο αρχικό τουλάχιστον διάστημα, λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Μία από αυτές τις ομάδες φαίνεται πως είναι και ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος θα έχει στην προετοιμασία του τον Βασίλη Μουράτο. Ο έμπειρος Έλληνας γκαρντ αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει κάποιο συμβόλαιο και θα βοηθήσει στο έργο του «τριφυλλιού», καλύπτοντας στα κενά που θα υπάρχουν στην περιφερειακή γραμμή λόγω των εθνικών ομάδων (Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τσέντι Όσμαν και Ντίνος Μήτογλου).

Ο 27χρονος την περασμένη σεζόν βρισκόταν στο Λαύριο ενώ κουβαλάει αρκετή εμπειρία έχοντας περάσει στο παρελθόν μεταξύ άλλων από τον Προμηθέα Πατρών, το Περιστέρι αλλά και τον Ολυμπιακό.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε μετρούσε κατά μέσο όρο από 11,3 πόντους σε 26,6 λεπτά της Stoiximan GBL ενώ αποτέλεσε βασικό πρόσωπο στο Λαύριο όταν εκείνο πραγματοποίησε στο παρελθόν εντυπωσιακές σεζόν.