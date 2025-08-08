Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε να κλείσει την πρώτη του επιλογή για τα στοπέρ, τον Νίκολας Μεριάνο και ενεργοποιεί την εναλλακτική του Ρόμπερτ Ιβάνοφ.

Έρχονται μεταγραφικές εξελίξεις στον Αστέρα AKTOR για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Οι Αρκάδες είχαν θέσει ως πρώτο στόχο τον Αργεντινό στόπερ, Νίκολας Μεριάνο, όμως οι δυο πλευρές δεν κατάφεραν να τα βρουν και εν τέλοι οι Κιτρινοπλέ ενεργοποιούν το Plan B.

Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Πρόκειται για θηριώδη (ύψους 1.97μ.) 30χρονο διεθνή Φινλανδό σέντερ, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπραουνσβάιγκ. Στο παρελθόν έχει περάσει από τις Μιλιπούρο, Βίικινγκιτ και Χόνκα της πατρίδας του, αλλά και την Βάρτα Πόζναν από την Πολωνία, ενώ προέρχεται από σεζόν με 20 εμφανίσεις στη Γερμανία.

Από τη στιγμή που ο Αστέρας AKTOR δε βρέθηκε η «χρυσή τομή» με τον Μεριάνο προκρίθηκε η περίπτωση του Ιβάνοφ, τον οποίο είχαν εδώ και καιρό στη λίστα. Ο Φινλανδός αναμένεται από Δευτέρα (11/8) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ανακοίνωσε Βαντάκα για τη Β' ομάδα

Από εκεί και πέρα όπως αναμενόταν οι Αρκάδες ανανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου αριστεροπόδαρου εξτρέμ Τζιάνι Βαντάκα, από την Άιντραχτ εξτρέμ. Ο Ιταλογερμανός μεσοεπιθετικός θα ενταχθεί στη Β' ομάδα του Αστέρα AKTOR.

«Ο ποδοσφαιριστής Gianni Vadacca εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS B' AKTOR με μεταγραφή από την γερμανική Eintracht Frankfurt. Ο Gianni γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2007 στην πόλη Frankfurt της Γερμανίας, αλλά έχει ιταλική καταγωγή. Αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και αγωνιζόταν στην ομάδα U19 της Eintracht Frankfurt, με την οποία έχει σκοράρει 7 γκολ σε 29 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε Gianni Vadacca στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία», αναφέρει η ανακοίνωση των Κιτρινομπλέ.