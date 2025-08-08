Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα καθώς έφτασε με πτήση μέσω Τουρκίας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, τη φανέλα του οποίου αναμένεται να φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια (έχοντας υπογράψει 1+1).
Το Gazzetta βρέθηκε στο αεροδρόμιο και κατέγραψε τις πρώτες στιγμές του Αμερικάνου στη χώρα μας. Ο 31χρονος ψηλός (2,06 μ.) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στο επόμενο διάστημα θα ενταχθεί και αυτός στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν, το οποίο έχει θέσει ως στόχο να επιστρέψει ξανά στην κορυφή τόσο της Stoiximan GBL αλλά και φυσικά της Euroleague, δύο τίτλους τους οποίους δεν κατάφερε να πάρει την περασμένη σεζόν, σε αντίθεση με το 2024.
☘️ Η άφιξη του Χόλμς στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό!#paobc pic.twitter.com/n209ikBzZ1— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 8, 2025
