Στην Αλ Ουάχντα με κάθε επισημότητα θα συνεχίσει την μεγάλη καριέρα του ο Ντούσαν Τάντιτς, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.

Ο επόμενος σταθμός στην πολυετή καριέρα του Ντούσαν Τάντιτς είναι γεγονός. Ο 36χρονος Σέρβος, όπως είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες, ήρθε σε συμφωνία με την Αλ Ουάχντα και θα... μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της.

Η Αλ Ουάχντα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του για τον επόμενο έναν χρόνο, καθώς ο Τάντιτς είχε μείνει ελεύθερος το προηγούμενο διάστημα από την Φενέρμπαχτσε. Κάτι που έκανε πολλούς συλλόγους να τον «γλυκοκοιτάξουν». Ο άλλοτε αρχηγός του Άγιαξ είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, ειδικά μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

انتهى الانتظار 😉!

دوسان تاديتش وحداوي 🟤.#WHDFC pic.twitter.com/G9KFHXqI0w — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) August 8, 2025

Έτσι, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Τάντιτς θα αφήσει πίσω του τα γήπεδα της Ευρώπης για μία νέα νέα πρόκληση.