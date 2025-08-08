Ο Παναθηναϊκός δεν συζητά με την Μαρσέιγ για τον Ουναΐ στα ποσά που ζητούν οι Μασσαλοί
Ο Παναθηναϊκός θέλει αυτό το καλοκαίρι να κάνει δικό του, τον Αζεντίν Ουναΐ με αγορά από την Μαρσέιγ και παίζει το παιχνίδι της υπομονής όλο το καλοκαίρι, περιμένοντας από τους Μασσαλούς να ρίξουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που… ακατέβατα ζητούν.
Οσο δεν προκύπτει πρόταση που να καλύπτει ομάδα και παίκτη, οι Αθηναίοι θα έχουν πάντα πιθανότητες για το μεγάλο… μπαμ!
Τις τελευταίες ημέρες στα γαλλικά ΜΜΕ γίνονται αναφορές πως το «Τριφύλλι» έχει κάνει προτάσεις στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, προτάσεις που σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ έχουν απορριφθεί.
Στο «πράσινο στρατόπεδο» πάντως και στα υψηλά κλιμάκια της ΠΑΕ ξεκαθάριζαν πως αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν διαπραγματεύεται με την Μαρσέιγ, καθώς οι απαιτήσεις τους κρίνονται μη ρεαλιστικές.
Φυσικά το επόμενο διάστημα(ειδικά αν πέσουν οι Μασσαλοί οικονομικά) δεν πρέπει να αποκλειστεί η ανατροπή, ωστόσο, τούτη την στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαροι, τονίζοντας για την ώρα δεν υπάρχει ενεργή διαπραγμάτευση για την αγορά του Μαροκινού μέσου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.