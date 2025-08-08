Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον 35χρονο τερματοφύλακα, Γιούρι Λοντίγκιν.

Όπως αναμενόταν, ο Γιούρι Λοντίγκιν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλλι πλαισίωσε τον Ντραγκόφσκι στην τριάδα του «άσου» με την απόκτηση των Λαφόν - Κότσαρη και συνεπώς ο 35χρονος κίπερ τέθηκε εκτός πλάνων.

Ο πολύπειρος πορτιέρε είχε συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, όμως οι δυο πλευρές συμφώνησαν για τη λύση της συνεργασίας τους. O Λοντίγκιν αποχώρησε από τους Πράσινους ύστερα από 36 εμφανίσεις σε μια τριετία, ενώ το 2024 πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του».