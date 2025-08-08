Σε αναμονή για την ολοκλήρωση του δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ ισπανικά δημοσιεύματα επαναφέρουν στο προσκήνιο το όνομα του Σεντρίκ Μπακαμπού, με τις επαφές για τον έμπειρο επιθετικό της Ρεάλ Μπέτις να παραμένουν ανοιχτές.

Σε φάση αναμονής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε όλα τα βασικά σημεία, ωστόσο απομένει μία τελευταία λεπτομέρεια για να προχωρήσει η επίσημη ανακοίνωση της μετακίνησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας estadiodeportivo, ο «Δικέφαλος» φέρεται να επανέρχεται για την περίπτωση του Σεντρίκ Μπακαμπού. Ο 34χρονος επιθετικός, που δεσμεύεται για ακόμη έναν χρόνο με τη Ρεάλ Μπέτις, δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για τον ρόλο του τη νέα σεζόν και, όπως αναφέρεται, η ισπανική ομάδα εξετάζει σοβαρά την αποδέσμευση ή την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του.

Το ρεπορτάζ των Ισπανών θυμίζει πως ο ΠΑΟΚ είχε πραγματοποιήσει δύο αποτυχημένες προσπάθειες για την απόκτησή του τον περασμένο Ιανουάριο και άλλη μία στις αρχές του καλοκαιριού. «Παρά την απόσταση που χωρίζει ακόμη τις δύο πλευρές από μια συμφωνία, οι επαφές συνεχίζονται».

Η Ρεάλ Μπέτις φέρεται να ζητά περί τα δύο εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή καλύπτονται μέχρι στιγμής κυρίως από ενδιαφέρον ομάδων της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

«Ο Μπακαμπού, πρώην πρώτος σκόρερ της Super League με τον Ολυμπιακό (18 γκολ τη σεζόν 2022/23), θεωρείται από την ομάδα της Θεσσαλονίκης μια επιλογή που μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις και εμπειρία», σημειώνεται στο ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας.

Η υπόθεση του Γιακουμάκη βρίσκεται στην τελική ευθεία, ενώ η περίπτωση Μπακαμπού παραμένει ανοιχτή, με τον ΠΑΟΚ να κινείται σε παράλληλο μεταγραφικό μέτωπο για την κάλυψη των θέσεων του φορ, του χαφ και του στόπερ.