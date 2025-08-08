Ολυμπιακός, μεταγραφές: Που βρίσκεται η υπόθεση Μάνσα για τους Πειραιώτες
Γκουστάβο Μάνσα. Βρίσκεται ήδη στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό και την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς του. Έχει τη σημασία του / αξία του να δούμε σε τι σημείο βρίσκεται η υπόθεση του 21χρονου στόπερ σε σχέση με τους Πειραιώτες.
Πρώτον ο Ολυμπιακός έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα της Φορταλέζα. Έχει κάνει κρούση προς τη βραζιλιάνικη ομάδα η οποία επιβεβαιώνει ότι γίνονται συζητήσεις για τον παίκτη (με τους Πρωταθλητές Ελλάδας). Ως προς τον ίδιο τον ύψους 1.90 μέτρων στόπερ γνωρίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και περιμένει να δει το που θα οδηγήσουν αυτές οι επαφές καθώς ο πειραϊκός σύλλογος δεν παίζει... μπάλα μόνος του σε αυτήν την υπόθεση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.