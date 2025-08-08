Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ έχει ήδη ενεργοποιήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς εντός των τειχών του Ολυμπιακού με στόχο την υλοποίηση της μεταγραφής.

Γκουστάβο Μάνσα. Βρίσκεται ήδη στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό και την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς του. Έχει τη σημασία του / αξία του να δούμε σε τι σημείο βρίσκεται η υπόθεση του 21χρονου στόπερ σε σχέση με τους Πειραιώτες.

Πρώτον ο Ολυμπιακός έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα της Φορταλέζα. Έχει κάνει κρούση προς τη βραζιλιάνικη ομάδα η οποία επιβεβαιώνει ότι γίνονται συζητήσεις για τον παίκτη (με τους Πρωταθλητές Ελλάδας). Ως προς τον ίδιο τον ύψους 1.90 μέτρων στόπερ γνωρίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και περιμένει να δει το που θα οδηγήσουν αυτές οι επαφές καθώς ο πειραϊκός σύλλογος δεν παίζει... μπάλα μόνος του σε αυτήν την υπόθεση.